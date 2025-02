Bolsonaro convoca apoio para manifestação contra Lula

O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, fez um chamado nesta segunda-feira, dia 17, para que seus apoiadores se mobilizem em uma manifestação programada para março, destacando “Fora Lula 2026” como uma de suas principais reivindicações. Este apelo ocorre em um momento delicado para o ex-chefe do Executivo, que enfrenta um indiciamento pela Polícia Federal relacionado a uma tentativa de golpe de Estado e que deverá ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República.

A luta política e os desafios de Bolsonaro

Nos últimos tempos, os bolsonaristas, incluindo Flávio Bolsonaro (PL-RJ), um dos filhos do ex-presidente, defendiam com veemência o impeachment do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O principal argumento girava em torno de supostos crimes de responsabilidade no contexto do programa social Pé-de-Meia. Contudo, a recente alteração na pauta reflete as dificuldades que Bolsonaro enfrenta atualmente, como sua inelegibilidade até 2030 e a possibilidade de ser julgado caso o Supremo Tribunal Federal (STF) aceite a denúncia contra ele.

No vídeo divulgado nas redes sociais por Bolsonaro e pelo organizador do evento no Rio de Janeiro, pastor Silas Malafaia, o ex-presidente delineou os temas que nortearão a manifestação: liberdade de expressão, segurança pública, custo de vida, além da já mencionada “Fora Lula 2026” e “anistia já”. Ele ressaltou ainda a importância de que os participantes estejam atentos à organização do ato e à agenda proposta. Confira:

Polêmica sobre a pauta da manifestação

A confusão quanto ao direcionamento da manifestação teve início com uma declaração feita por Bolsonaro no último sábado, dia 15. Durante uma entrevista ao canal Brasil Talking News, ele aludiu ao termo “impeachment” em relação às “questões nacionais“ a serem discutidas no ato.

Adicionalmente, no mesmo dia, Elon Musk, chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos e proprietário da plataforma X, compartilhou uma publicação que mencionava uma “onda nacional de protestos” programada para ocorrer em mais de 120 cidades brasileiras no dia 16 de março. Musk limitou-se a expressar seu espanto com um simples “wow”. A postagem foi amplamente compartilhada pelos filhos de Bolsonaro, Flávio e Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Nesta segunda-feira, Eduardo repostou o vídeo do pai enfatizando que “anistia é a pauta principal” e clamou: “O Congresso precisa acabar com essa injustiça imediatamente!”