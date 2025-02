Bolsonaro Busca Alianças com o Centrão para Fortalecer a Direita e Visar 2026

No último sábado (1º), o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, promoveu uma reunião com a bancada do partido na Câmara dos Deputados e no Senado. O encontro teve como foco a necessidade de expandir as alianças da direita com os partidos centristas, com o objetivo de avançar suas propostas no Congresso Nacional e se preparar para a eleição presidencial de 2026.

Bolsonaro destacou que um passo importante nessa estratégia seria a votação dos candidatos apoiados pelo PL para as presidências do Senado e da Câmara. Os escolhidos são Davi Alcolumbre (União-AP) e Hugo Motta (Republicanos-PB), respectivamente.

Entretanto, essa aliança foi recebida com ceticismo por alguns membros da direita, que manifestaram preferência por candidatos que fossem mais alinhados às suas bandeiras ideológicas. O ex-presidente enfatizou a importância de uma votação unificada entre os parlamentares do PL para demonstrar coesão e fortalecer as pautas da oposição junto aos futuros presidentes das casas legislativas.

Entre as principais demandas apresentadas por Bolsonaro está a anistia para aqueles condenados pelos atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro de 2023, quando ocorreram vandalismos nas sedes dos três Poderes em protesto à posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), futuro líder do PL na Câmara, comentou que houve um consenso durante a reunião sobre a necessidade de buscar aliados no centro. “Precisamos focar em 2026 com a responsabilidade que isso implica. É fundamental trazer o maior número possível de partidos aliados para o nosso lado”, afirmou.

Nos bastidores, a ideia de uma aproximação maior com o centrão gerou descontentamento entre alguns parlamentares da oposição. O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), conhecido por seu discurso contrário aos acordos com o centrão, não compareceu ao encontro deste sábado.

Ainda que esteja inelegível devido a condenações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Bolsonaro reafirmou sua intenção de concorrer à presidência nas próximas eleições.

O deputado Domingos Sávio (PL-MG) mencionou que os principais alvos dessa estratégia de aproximação são partidos como Republicanos, PP e União Brasil. Esses partidos foram importantes aliados durante o governo Bolsonaro, mas têm demonstrado apoio ao governo atual de Lula. Sávio observou que “a expectativa de poder é mais valiosa do que o poder em si após a metade do mandato”, indicando a natureza pragmática dessa busca por alianças.

Além disso, segundo Sávio, pautas relacionadas aos costumes podem ser utilizadas como um dos instrumentos para estreitar os laços entre esses grupos partidários da direita.