Bolsonaro atrai multidão a evento de arrecadação em São Bernardo

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro reuniu nesta sexta-feira (31) milhares de apoiadores no Meninos Futebol Clube, no bairro do Rudge Ramos, São Bernardo do Campo. O evento tem como objetivo arrecadar doações para as vítimas da tragédia ambiental que atingiu o estado do Rio Grande do Sul. O político também ficou à disposição do público para abraços e fotos.

Apoiadores fizeram fila desde cedo para tirar foto com o ex-presidente Jair Bolsonaro (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Camisas verde-amarelas, bandeiras do Brasil, estampas militares: este é o figurino mais comum na Avenida Caminho do Mar e seus arredores no Rudge Ramos. Desde cedo, eleitores de Jair Bolsonaro na região estão se direcionando ao clube com doações e celulares nas mãos — os alimentos, agasalhos e brinquedos ficam nos caminhões do lado de fora, enquanto os aparelhos aguardam o momento da foto com o político.

Marcado para acontecer das 10h às 19h de hoje, o encontro de Bolsonaro com seus apoiadores bernardenses foi anunciado e promovido pelo vereador Paulo Chuchu (PL), uma das principais figuras bolsonaristas nas câmaras municipais da região. Embora aconteça no momento em que diversas pré-candidaturas para as eleições de 2024 estão sendo lançadas, o liberal havia declarado que política não seria o foco do evento.

Evento teve como objetivo arrecadar alimentos e outros itens a serem doados para o Rio Grande do Sul (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

A fala do ex-presidente não impediu que chapas que devem concorrer em outubro aparecessem. Da própria São Bernardo, o deputado federal Alex Manente (Cidadania) marcou presença. O político é o pré-candidato que aparece com os maiores índices de intenção de voto em pesquisas recentes. Luiz Zacarias, vice-prefeito e pré-candidato do PL em Santo André, também compareceu e esteve ao lado de Bolsonaro.

Bolsonaro em São Bernardo

A visita de Jair Bolsonaro a São Bernardo faz parte de uma sequência de encontros que o ex-presidente vem realizando com seus apoiadores em diversos municípios paulistas. A agenda teve início na segunda-feira (27), em Ribeirão Preto, e passou por Rio Claro, Campinas e Jundiaí antes de parar pelo ABC. Amanhã, o político estará em Guarulhos.

Bolsonaro fala a seus apoiadores em São Bernardo (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Bolsonaro não esteve acompanhado de seus filhos no dia de hoje, mas contou com a presença de parlamentares como Paulo Mansur, deputado estadual, e Paulo Bilynskyj, deputado federal — ambos do PL-SP.

Os políticos, ao microfone, agradeciam as doações e puxavam coros de apoio ao ex-presidente. “Volta, Bolsonaro” e “Mito” eram os mais ouvidos. Cantos patriotas como “Eu sou brasileiro como muito orgulho, com muito amor,” ou contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também foram comuns.

Paulo Bilynskyj, deputado federal (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Posicionado em um palco na quadra do clube, Bolsonaro permaneceu tirando fotos por quase duas horas, até levantar para se dirigir aos presentes. Pedindo para que todos gravassem e compartilhassem sua fala, o político declarou oposição a taxação de produtos importados através de sites chineses e comemorou os recentes vetos referentes às leis das “saidinhas” e das fake news.

A opinião de quem foi

“O que ele vai arrecadar de alimentos é uma coisa fenomenal,” comenta Edenilson Stofel. Pré-candidato a vereador em São Bernardo pelo Partido Liberal, ele conta que entrou na política inspirado por Bolsonaro. “Eu acho que é importante a gente ter pessoas que a gente admira na política brasileira, eu me associei por isso. Acredito que a gente pode fazer a diferença.”

Apoiadores encararam uma longa fila para tirar foto como o político (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

O contato de Bolsonaro com o eleitor que o admira também foi algo que o deputado federal Alex Manente comentou em entrevista ao ABCdoABC. “Esse espírito solidário que ele conclama os seus eleitores, as pessoas que confiam no seu trabalho pra virem em todas as cidades no estado,” declara o pré-candidato. “Essa relação direta com o eleitor é sempre importante para nos manter atualizados das necessidades anseios e do sentimento que nos mantém com o espírito público na vida pública.”

Mas não foi somente a classe política e moradores locais que compareceram ao ginásio do Meninos. Gisele e seu marido vieram de Oswaldo Cruz, interior de São Paulo. A distância de quase 600 km não impediu a viagem: “a gente tenta o máximo possível estar perto dele. Estamos sempre acompanhando, fomos ao Rio e agora estamos aqui,” conta ela. “A gente está aqui por uma boa causa, de ajudar o pessoal. Trouxemos cobertores e água.”

Meninos F.C. foi o local que recebeu o evento de Jair Bolsonaro (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Jair Bolsonaro fica no ginásio do Meninos F.C. até às 19h desta sexta-feira. Em suas páginas, estão sugeridas as doações de colchão, lençol, cobertor, toalha, roupa de frio, tênis, chinelo, todos novos, enlatados, material de higiene como sabonete, creme dental, escova de dente, além de cesta básica, material de limpeza como detergente, sabão, vassoura, entre outros itens.

O Meninos Futebol Clube fica na Avenida Caminho do Mar, 3222. Apoiadores que se deslocarem até o local devem estar cientes das grandes filas para tirar foto com o ex-presidente.