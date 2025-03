Bolsa Família: Caixa paga hoje (20) a beneficiários com NIS de final 3

A Caixa Econômica Federal deu início, nesta quinta-feira (19), ao pagamento da parcela de março do novo Bolsa Família, destinada aos beneficiários cujo Número de Inscrição Social (NIS) termina em 3.

O benefício básico é de R$ 600, mas, com a inclusão de novos adicionais, o valor médio recebido pelos beneficiários chega a R$ 668,65. De acordo com informações divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, aproximadamente 20,5 milhões de famílias serão atendidas por este programa de transferência de renda neste mês, com um investimento total estimado em R$ 13,7 bilhões.

Além do valor mínimo estipulado, os beneficiários poderão contar com três adicionais distintos. O Benefício Variável Familiar Nutriz destina-se a mães de recém-nascidos até seis meses e oferece seis parcelas de R$ 50 para auxiliar na alimentação dos bebês. Além disso, as famílias que possuem gestantes ou filhos entre 7 e 18 anos recebem um adicional de R$ 50, enquanto aquelas que têm crianças com até seis anos podem contar com um acréscimo de R$ 150.

No modelo tradicional do Bolsa Família, os pagamentos são realizados nos últimos dez dias úteis de cada mês. Os beneficiários podem consultar detalhes sobre datas de pagamento, valores e composição das parcelas através do aplicativo Caixa Tem, uma ferramenta utilizada para gerenciar contas poupança digitais do banco.

No dia anterior (19), um grupo de beneficiários de 550 cidades recebeu o pagamento antecipado, independentemente do NIS. Essa ação foi implementada para apoiar os residentes do Rio Grande do Sul que foram impactados por enchentes no ano passado, além de outras localidades afetadas por chuvas severas ou estiagens e comunidades indígenas em situação vulnerável. A lista completa das cidades contempladas está disponível no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Desde o ano passado, os beneficiários do Bolsa Família não estão mais sujeitos ao desconto referente ao Seguro Defeso. Essa alteração foi estabelecida pela Lei 14.601/2023, que restaurou o Programa Bolsa Família (PBF). O Seguro Defeso é destinado a trabalhadores da pesca artesanal que não podem exercer suas atividades durante o período reprodutivo dos peixes.

Atualmente, cerca de 3,11 milhões de famílias estão inseridas na regra de proteção vigente desde junho de 2023. Essa norma permite que as famílias cujos integrantes consigam emprego e aumentem sua renda recebam 50% do benefício que teriam direito por um período máximo de dois anos, desde que cada membro receba até meio salário mínimo. Para esses casos específicos, o valor médio do benefício é estimado em R$ 367,39.

Em março, não haverá pagamento do Auxílio Gás, que beneficia famílias cadastradas no CadÚnico. Esse benefício é disponibilizado a cada dois meses e será restabelecido em abril.