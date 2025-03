Bolsa Família: Caixa paga a beneficiários com NIS de final 5

A Caixa Econômica Federal iniciou nesta segunda-feira (24) o pagamento da parcela de março do novo Bolsa Família, destinado aos beneficiários cujo Número de Inscrição Social (NIS) termina em 5.

O valor base do benefício é de R$ 600, mas com a inclusão de adicionais, o montante médio recebido pelos beneficiários atinge R$ 668,65. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o programa de transferência de renda do governo federal atenderá neste mês aproximadamente 20,5 milhões de famílias, totalizando um investimento de R$ 13,7 bilhões.

Além do valor mínimo estabelecido, os beneficiários podem contar com três tipos de adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz disponibiliza seis parcelas de R$ 50 para mães que possuem bebês com até seis meses de idade, visando assegurar a alimentação adequada das crianças. Adicionalmente, famílias com gestantes ou filhos na faixa etária de 7 a 18 anos recebem um incremento de R$ 50, enquanto aquelas com crianças menores de seis anos são agraciadas com um adicional maior, no valor de R$ 150.

O modelo tradicional do Bolsa Família prevê que os pagamentos sejam realizados nos últimos dez dias úteis de cada mês. Para verificar informações sobre datas de pagamento, valores e composições das parcelas, os beneficiários podem utilizar o aplicativo Caixa Tem, plataforma que permite o acompanhamento das contas poupança digitais mantidas no banco.

No dia 18 deste mês, um grupo significativo de beneficiários em 550 cidades recebeu seus pagamentos independentemente do final do NIS. Essa ação teve como foco principal as comunidades do Rio Grande do Sul que enfrentaram enchentes no ano anterior, além de beneficiar residentes em mais nove estados afetados por condições climáticas adversas ou que pertencem a populações indígenas em situação vulnerável. A lista dos municípios contemplados está disponível no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Desde a implementação da Lei 14.601/2023, os beneficiários do Bolsa Família estão isentos do desconto referente ao Seguro Defeso. Essa alteração foi parte das reformas realizadas para revitalizar o programa. O Seguro Defeso é um benefício destinado às pessoas que dependem da pesca artesanal e que se veem impossibilitadas de trabalhar durante o período reprodutivo dos peixes.

Regra de Proteção

Em março, aproximadamente 3,11 milhões de famílias se enquadram na chamada regra de proteção. Esta norma foi estabelecida em junho de 2023 e possibilita que famílias cujos membros consigam emprego e melhorem sua situação financeira recebam até 50% do benefício que teriam direito por um período máximo de dois anos, desde que cada membro receba até meio salário mínimo. O benefício médio para essas famílias é de R$ 367,39.

Auxílio Gás

Neste mês não haverá distribuição do Auxílio Gás para as famílias cadastradas no CadÚnico. Este benefício é concedido bimestralmente e seu retorno está programado para abril.