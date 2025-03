Bolsa de Nova York registra queda em meio a guerra de tarifas

Na terça-feira, 4 de abril, a Bolsa de Valores de Nova York enfrentou uma nova queda significativa, refletindo o impacto das tarifas implementadas pelo governo do ex-presidente Donald Trump e as retaliações subsequentes dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos.

O índice Dow Jones, que é um dos principais indicadores do mercado, registrou uma diminuição de 1,55%, fechando em 42.520,99 pontos. O índice Nasdaq, voltado para o setor tecnológico, também sofreu perdas, recuando 0,35% e atingindo 18.285,16 pontos. Por sua vez, o S&P 500, que abrange uma ampla gama de ações, caiu 1,22%, encerrando em 5.778,15 pontos. Com esses resultados negativos, a bolsa nova-iorquina reverteu todos os ganhos acumulados desde a eleição de Trump em novembro do ano passado.

A partir deste dia, todas as importações provenientes do Canadá e do México passaram a incorrer uma tarifa de 25% para entrarem nos Estados Unidos, com exceção do petróleo canadense, que terá uma taxa reduzida de 10%. Adicionalmente, os produtos chineses sofrerão um aumento tarifário de 20%, elevando o custo sobre os valores já vigentes antes do retorno do magnata republicano à presidência.

Sam Stovall, analista da CFRA, destacou à AFP que “os investidores estão bastante apreensivos em relação à inflação e à desaceleração das economias dos EUA e globalmente”, observando que a expectativa é de que as tarifas não sejam aplicadas de forma unilateral.

Em resposta às novas tarifas americanas, o Canadá anunciou a imposição imediata de tarifas sobre uma variedade de produtos americanos que somam centenas de milhões de dólares. Da mesma forma, a China comunicou a aplicação de tarifas entre 10% e 15% sobre diversos produtos agrícolas provenientes dos Estados Unidos. O México está previsto para divulgar suas próprias medidas retaliatórias no próximo domingo.

O mercado aguarda ansiosamente o primeiro discurso do presidente Trump perante o Congresso nesta terça-feira às 21h (horário local) em Washington e às 23h em Brasília. Stovall comentou que muitos investidores esperam que Trump reivindique alguma conquista relacionada às tarifas e possivelmente suspenda algumas delas.

Caso essa expectativa não se concretize, analistas sugerem que o mercado pode continuar sua trajetória de queda enquanto as tarifas estiverem em vigor. No contexto das ações analisadas no dia, o setor automotivo foi um dos mais afetados pelas novas tarifas. Empresas como General Motors (GM), Ford e Stellantis enfrentaram quedas significativas: GM caiu 4,56%, Ford registrou uma diminuição de 2,88% e Stellantis viu seus papéis recuarem 4,38%.