Bolsa Atleta está presente na trajetória da delegação paulista nos jogos paralímpicos de paris

Mais de 27% dos atletas paralímpicos brasileiros que estarão nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 são nascidos no estado de São Paulo, com predominância nas modalidades de atletismo, natação e vôlei sentado. Os Jogos começam no próximo dia 28 de agosto e vão até 8 de setembro na capital francesa. Dos 71 atletas do estado, apenas Rodolpho Riskalla, do hipismo, não é beneficiado atualmente, mas fez parte do programa Bolsa Atleta, pago pelo Ministério do Esporte.

Esta edição das Paralimpíadas contará com a maior quantidade de atletas brasileiros em competições internacionais: 280 no total, dos quais 274 fazem parte do programa Bolsa Atleta, representando 97,86% dos convocados. Entre os bolsistas, mais de 63% são beneficiados com a mais alta categoria do programa, a Bolsa Atleta Pódio. Apenas no ano de 2023, o valor investido nos atletas das modalidades paralímpicas, referente aos editais de dezembro de 2022 (Bolsa Pódio) e janeiro de 2023 (Bolsa Atleta), foi de mais de R$ 57 milhões.

Bicampeão mundial nos 400m (Kobe 2024 e Paris 2023) e ouro na mesma prova no Parapan de Santiago 2023, Samuel Conceição é um dos paulistas na delegação convocada. Ele compete pela classe T20 (deficiência intelectual) e tem 46s48 como o melhor tempo nos 400m do ranking compilado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro.

A arremessadora e lançadora Beth Gomes, da classe F53 (atletas que competem sentados), também é de São Paulo. Nascida na cidade de Santos, a atleta, 59, diagnosticada com esclerose múltipla, vai a Paris embalada após o bicampeonato mundial no lançamento de disco, além de um ouro e uma prata no arremesso de peso.

Os também medalhistas paralímpicos e mundiais Gabriel Bandeira (classe S14, deficiência intelectual), de Indaiatuba, e Samuel de Oliveira (S5, limitações físico-motoras), de São Paulo, estão entre os paulistas que vão competir na natação.

A judoca Alana Maldonado, de Tupã, a halterofilista Mariana D’Andrea, de Itu, o lutador de taekwondo Nathan Torquato, da Praia Grande, a mesatenista Cátia Oliveira, de Cerqueira César, e o atirador esportivo Alexandre Galgani, de Americana, também estão entre os paulistas da delegação.



Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta é um dos maiores programas de patrocínio individual de atletas no mundo. Desde sua criação em 2005 até junho de 2024, já foram investidos R$ 1,77 bilhão em seus beneficiários. Até hoje, 37.595 atletas foram contemplados, e 105 mil bolsas foram concedidas.



O programa garante condições mínimas para que atletas de alto desempenho — que obtêm bons resultados em competições nacionais e internacionais — possam se dedicar, com exclusividade e tranquilidade, ao treinamento e às competições locais, sul-americanas, pan-americanas, mundiais, olímpicas e paralímpicas.

A categoria Bolsa Pódio, a mais alta do programa, começou a ser paga a partir de 2013. Ela prevê repasses de até R$ 16.629,00 mensais e é destinada a atletas com grandes chances de conquistar medalhas em eventos internacionais, posicionados entre os 20 melhores do ranking mundial em suas modalidades.