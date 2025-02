Bolsa argentina cai mais de 5% após polêmica de Milei com criptomoeda

Na última sexta-feira, 14, o presidente argentino Javier Milei fez uma declaração impactante em sua conta na plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter, afirmando que “o mundo deseja investir na Argentina $LIBRA”. Essa afirmação gerou uma reação imediata no mercado de criptomoedas, resultando em um aumento considerável no valor do ativo digital. No entanto, essa alta foi seguida por uma brusca queda nos preços, causando perdas significativas para investidores.

Estima-se que mais de 40 mil pessoas foram afetadas pela desvalorização da $LIBRA, totalizando prejuízos superiores a 4 bilhões de dólares, conforme relatado por fontes da justiça argentina. Diante dessa situação alarmante, um número expressivo de mais de 100 queixas foi formalmente apresentado ao sistema judiciário do país.

Após a desvalorização abrupta da moeda digital, Javier Milei optou por remover a postagem de sua rede social e negou qualquer envolvimento com os eventos relacionados à $LIBRA ou com a própria criptomoeda. Contudo, a juíza federal Maria Servini foi designada para liderar a investigação sobre o caso, que inclui denúncias graves contra o presidente.

As alegações contra Milei incluem associação ilícita, fraude e descumprimento dos deveres de um funcionário público. A situação levanta questões sérias sobre a responsabilidade dos líderes políticos em relação à comunicação pública e às consequências das suas declarações no mercado financeiro.

A investigação em andamento poderá esclarecer não apenas as circunstâncias que levaram à desvalorização da $LIBRA, mas também as possíveis implicações legais para o presidente e outros envolvidos. Enquanto isso, a comunidade de investidores aguarda ansiosamente os desdobramentos dessa situação complexa.