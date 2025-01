Bolo do Bixiga celebra 40 anos em homenagem aos 471 anos de São Paulo

Neste sábado, dia 25, a tradição do Bolo do Bixiga celebrou quatro décadas de existência com uma distribuição especial em comemoração ao aniversário da cidade de São Paulo, que completa 471 anos.

A criação dessa tradição remonta a 1985, quando Armando Puglisi, carinhosamente chamado de Armandinho do Bixiga, lançou o projeto que se tornaria um símbolo da comunidade. Após o falecimento de Armandinho em 1994, a festa continuou sob a coordenação de Walter Taverna até sua morte em 2022, preservando o legado e a memória dos fundadores.

O evento atraiu uma grande quantidade de moradores e visitantes, que se reuniram na manhã do sábado para participar das festividades. Ao meio-dia, os bolos foram cortados e rapidamente distribuídos entre o público. Muitas pessoas trouxeram potes e sacolas para levar os pedaços do famoso bolo, evidenciando a importância desse momento para a comunidade local.

Entretanto, as celebrações ocorreram em um contexto desafiador. A cidade ainda lidava com os efeitos das intensas chuvas registradas na sexta-feira (24), que resultaram no terceiro maior índice pluviométrico desde o início das medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em 1961, somando 125,4 mm.

Além disso, no sábado, o funcionamento da linha 1 Azul do Metrô foi parcialmente comprometido devido ao alagamento que afetou os trilhos e a estação Jardim São Paulo. Para minimizar os transtornos, ônibus do sistema Paese foram disponibilizados entre as estações Tucuruvi e Santana. Nos trechos restantes da linha, entre Santana e Jabaquara, os trens operaram com velocidade reduzida.

A linha azul do Metrô é uma das principais artérias de transporte da capital paulista, conectando diversos pontos turísticos e culturais, como a Estação da Luz, Avenida Paulista, Praça da Sé, bairro da Liberdade, Pinacoteca e Museu da Língua Portuguesa. Também oferece interligações com outras linhas do Metrô, como as linhas 2 verde, 3 vermelha, 4 amarela e 5 lilás.