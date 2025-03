Body & Soul leva programação especial no Dia da Mulher ao Iguatemi Alphaville 

No próximo sábado (8 de março), em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o Shopping Iguatemi Alphaville promove uma edição especial de “Body & Soul”, em parceria com lojistas. A iniciativa, já consolidada em empreendimentos da Iguatemi S.A., propõe uma pausa na rotina, oferecendo momentos dedicados à conexão entre corpo e mente, unindo bem-estar e beleza.

O evento reúne experiências exclusivas em um dia inteiro de atividades e acontece no Food Garden do Iguatemi Alphaville. O espaço, que conta com um visual privilegiado, será especialmente preparado para receber esta agenda.

Entre os destaques da programação estão aulas de yoga para relaxamento e renovação das energias, workshops de automaquiagem para valorizar a beleza e autoestima e treinos funcionais para movimentar o corpo e fortalecer a confiança.

Sucesso em outros shoppings da rede, a edição especial de “Body & Soul” no Iguatemi Alphaville visa proporcionar bons momentos para clientes especiais. “Essa iniciativa é rica em opções de atividades que reforçam a qualidade de vida e o autocuidado. A agenda wellness é um dos nossos pilares e, por isso, promover essa programação repleta de bem-estar nos conecta ainda mais às nossas clientes e visitantes”, destaca Verônica Marandini, gerente de marketing do empreendimento.

Entre os lojistas parceiros estão Bodytech, Drogaria Iguatemi, LIVE!, M.A.C, Oba Hortifruti, Sephora e Ville du Vin. As atividades terão vagas limitadas disponibilizadas no aplicativo Iguatemi One. As opções e mais informações ficarão disponíveis diretamente no aplicativo.

Para saber mais sobre o shopping e a programação, acesse o site do Iguatemi Alphaville.