Bob Esponja alerta sobre o aquecimento do oceano

A Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza e a Paramount uniram forças para uma nova campanha nas redes sociais, trazendo o querido personagem Bob Esponja e seus amigos para uma missão ambiental no Brasil. A ação, que acontece nas plataformas Instagram e TikTok, traz uma história que se desenrola ao longo de cinco episódios, com Bob Esponja e seus amigos enfrentando um novo vilão, Marquente, uma ameaça ao oceano. O objetivo da campanha é alertar o público sobre o aquecimento das águas do mar, um evento impulsionado pelas mudanças climáticas.

Com a participação de influenciadores como Eduarda Melo (@biologueirinha), a bióloga e comunicadora científica com mais de 700 mil seguidores, a campanha visa tornar o assunto acessível ao público jovem. Eduarda explica, de forma simples e didática, as ameaças representadas por Marquente, destacando os impactos do aumento da temperatura dos oceanos e a epidemia de branqueamento de corais que afetou 77% dos recifes do mundo em 2024. Essa parceria é uma maneira de juntar a popularidade de Bob Esponja com a missão de conscientizar sobre a urgência de ações para proteger a biodiversidade marinha.

O aquecimento do oceano e seus efeitos

Em 2023 e 2024, o oceano enfrentou temperaturas elevadas comparadas às médias históricas, e esse fenômeno, embora pareça pequeno em uma única imersão, pode ter consequências catastróficas. Omar Rodrigues, gerente de Engajamento, Comunicação e Relações Institucionais da Fundação Grupo Boticário, explica que essas mudanças podem representar extinções de espécies marinhas e um desequilíbrio ambiental sem controle. A Fundação Grupo Boticário também destaca um dado alarmante do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), que prevê que até 90% dos recifes de corais podem ser perdidos até 2050 devido ao aquecimento e à acidificação dos oceanos.

“A parceria com a Paramount traz uma grande oportunidade de educar o público e incentivá-lo a ser agentes de transformação para a proteção dos mares”, afirma Rodrigues.