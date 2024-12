Estudo revela mudanças na coloração dos oceanos por causa do clima

Um estudo abrangente publicado na revista britânica Nature, com duração de 20 anos, documenta alterações significativas na coloração dos oceanos em resposta às mudanças climáticas.

Os resultados da pesquisa indicam que aproximadamente 40% das superfícies oceânicas apresentaram variações notáveis nas últimas duas décadas. Iniciado em 2002 por uma colaboração entre o Instituto de Tecnologia de Massachusetts e a Organização de Oceanografia do Reino Unido, o estudo era inicialmente planejado para um período curto de seis meses. Contudo, a profundidade e relevância dos dados coletados motivaram um monitoramento contínuo com equipamentos avançados da NASA, culminando no mais extenso estudo sobre os oceanos já realizado.

Ao longo dessas duas décadas, os pesquisadores observaram que as alterações na coloração dos oceanos não são perceptíveis a olho nu, mas podem ser detectadas através de ondas eletromagnéticas utilizadas na técnica de reflexão remota. Esses dados revelaram uma diminuição significativa na quantidade de fitoplânctons, organismos microscópicos fundamentais para a cadeia alimentar marinha. Essa redução sugere uma queda na biodiversidade e saúde dos ecossistemas oceânicos.

Os cientistas projetavam que essas transformações levariam cerca de 30 anos para se manifestar, mas os dados obtidos indicam que as mudanças ocorreram em um intervalo muito menor, confirmando a urgência das questões relacionadas ao clima.

Além disso, a pesquisa destaca a necessidade crescente de estratégias efetivas para mitigar os efeitos das mudanças climáticas nos ambientes marinhos.