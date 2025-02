Bob Esponja: A Experiência é prorrogada até 9 de março no MIS Experience

As férias acabaram, mas a diversão continua: a exposição Bob Esponja: A Experiência ganha nova prorrogação até o dia 9 de março, no MIS Experience, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. A mostra imersiva celebra os 25 anos de uma das séries animadas de maior sucesso de todos os tempos da Nickelodeon.

Criada pela YDreams Global, em parceria com a Paramount, por meio de seu departamento de Licenciamento de Produtos e Experiências, a mostra destaca a relevância cultural e artística da animação e transporta o visitante para o fundo do mar para vivenciar uma aventura inesquecível onde diversão, nostalgia e interatividade se encontram.

“Bob Esponja: A Experiência” é uma jornada multissensorial imersa no otimismo contagiante dos moradores da Fenda do Bikini. Ocupando cerca de mil metros quadrados, a exposição reúne um acervo raro com mais de 80 itens que convidam os fãs a explorar os bastidores e a evolução desta icônica produção, celebrando sua trajetória desde o início até os dias de hoje.

Entre os destaques, está a primeira aparição de Bob Esponja Calça-Quadrada na versão original digitalizada da revista The Intertidal Zone, permitindo aos visitantes folhear virtualmente a publicação e reviverem a estreia do personagem. A mostra conta ainda com esquetes originais, croquis e ilustrações que retratam a evolução do desenho ao longo dos anos, além de itens de colecionadores e making of que revelam o processo criativo da série e figurinos da adaptação brasileira do premiado ‘Bob Esponja, O Musical’ da Broadway. Esta é uma oportunidade única para conhecer a fundo a história de Bob Esponja Calça-Quadrada, seu criador Stephen Hillenburg e a jornada que conquistou fãs ao redor do mundo.

Cada detalhe foi cuidadosamente pensado para proporcionar uma experiência interativa e exclusiva, capturando a energia contagiante dos personagens e fazendo com que os visitantes possam reviver e até “participar” de momentos inesquecíveis do universo de Bob Esponja Calça-Quadrada, como preparar hambúrgueres no Siri Cascudo, tirar a carteira de habilitação na Autoescola da Sra. Puff e interagir no Campo de Águas-Vivas.

A exposição celebra os 25 anos de Bob Esponja Calça-Quadrada, uma das animações mais amadas. Para marcar essa data especial, a Paramount lançou a campanha ‘Ative Seu Modo Bob’, convidando fãs de todas as idades a adotarem a visão otimista e divertida do personagem para aproveitar a vida ao máximo. Com o mote inspirador ‘Ative seu modo Bob e faça de todos os dias uma grande celebração’, Bob Esponja: A Experiência é uma extensão deste convite, proporcionando aos participantes uma imersão que captura toda a leveza e a alegria que definem o Bob Esponja.

Agora, a magia da Fenda do Bikini pode ser explorada, ao vivo, numa imersão que promete encantar tanto as crianças de hoje quanto aquelas que já cresceram, mas que guardam na memória o amor por essa turma.

“Bob Esponja: A Experiência” não é só uma exposição – é um convite para embarcar em uma jornada de pura fantasia e conexão. Seja revivendo lembranças ou criando novas aventuras, essa mostra vai unir gerações ao redor de um dos personagens mais carismáticos.

Bob Esponja Calça-Quadrada está disponível na Nickelodeon e nos serviços de streaming da Paramount, Paramount+ e Pluto TV (no canal exclusivo Bob Esponja Calça-Quadrada).

Sobre Bob Esponja Calça-Quadrada

Desde o seu lançamento em 17 de julho de 1999, SpongeBob SquarePants gerou um universo de personagens queridos, expressões populares da cultura pop e memes, lançamentos cinematográficos, produtos de consumo, um musical da Broadway vencedor do prêmio Tony e uma base de fãs global. SpongeBob SquarePants é uma das propriedades mais amplamente distribuídas da história da Paramount, visto em mais de 180 mercados, traduzido para mais de 30 idiomas, e com uma média de mais de 90 milhões de telespectadores totais a cada trimestre. SpongeBob SquarePants foi criado por Stephen Hillenburg e produzido pela Nickelodeon em Burbank, Califórnia. O desenho, centrado nos personagens, narra as aventuras náuticas e, por vezes, nonsensical de SpongeBob, um otimista incurável e uma esponja do mar sincera, e seus amigos subaquáticos.

Serviço

Bob Esponja: A Experiência – MIS Experience: Local: R. Cenno Sbrighi, 250 – Água Branca, São Paulo.

Data: até 9 de março de 2025.

Horários: terças a sextas, domingos e feriados, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 20h. Fechado às segundas-feiras.

Ingresso: gratuito às terças (retirada apenas na bilheteria física do MIS Experience no dia da visita). Quarta a sexta: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Sábados, domingos e feriados: R$50 (inteira) e R$ 25 (meia). Terceira quarta-feira do mês: ingresso gratuito por conta de parceria com a B3 (retirada apenas na bilheteria física do MIS Experience no dia da visita).

Informações de acessibilidade: rampas de acesso; Braille; Libras e banheiros adaptados para cadeirantes.

Classificação indicativa: livre