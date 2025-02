Boas-vindas para calouros e veteranos da UNG acontece nesta quarta-feira (19) 

Na próxima quarta-feira (19), a Universidade Guarulhos (UNG) realiza a tradicional recepção acadêmica de calouros e veteranos com atrações especiais para animar os períodos da manhã e noite. O evento promete uma programação diversificada e em um ambiente descontraído, repleto de música, humor e interatividade, já em clima de comemoração aos 55 anos da Instituição de Ensino Superior (IES), que lidera o futuro com tradição e qualidade no Ensino Superior da cidade e região do Alto Tietê.

No período da manhã, a festa acontece a partir das 9h, no prédio A, com o repertório eletrônico do DJ Jorge Correa, dinâmicas, brindes, interação das Ligas Acadêmicas e apresentação do humorista Fernando Campos. Já durante a noite, as boas-vindas começam às 19h, na praça do prédio G, com várias atividades e a presença da escola de samba Unidos de Vila Maria, que traz o ritmo e animação do carnaval. E os apaixonados por rock vão vibrar com o show da banda guarulhense Suíte 653.

De acordo com o reitor da UNG, Yuri Neiman, a semana é dedicada à apresentação do Sistema de Aprendizagem Ubíqua, por meio do Projeto Despertar, além de visitas guiadas e festividade para marcar o início do semestre. “Recepcionamos nossos calouros e veteranos à Universidade Guarulhos com muita alegria. Além de dar as boas-vindas, também iniciamos as comemorações dos 55 anos da Instituição de Ensino Superior. Ao longo dessa trajetória, mais de 120 mil alunos se formaram e muitos continuam a construir suas histórias conosco. Não poderíamos deixar de celebrar este momento com todos os discentes que fazem parte deste legado”, informa o reitor.

A recepção acadêmica é uma forma de integrar o estudante à comunidade UNG e marcar esta jornada de um jeito especial. O evento é aberto ao público e pode ser acompanhado por alunos de outras instituições de ensino.