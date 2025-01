BMW Panoramic iDrive estreia com tecnologia visionária no CES 2025

O BMW Group apresenta a experiência de direção e seu futuro na Consumer Electronics Show (CES) 2025 em Las Vegas. A BMW está proporcionando a primeira oportunidade de experimentar a versão próxima à produção do novo BMW iDrive – com seu ponto central, o BMW Panoramic Vision – no evento. O software que sustenta tudo isso é o novo BMW Operating System X, que atua como o hub de inteligência por trás do novo conceito de display e operação. O sistema operacional, com seu design moderno e com estilo, será introduzido em todos os novos modelos BMW a partir do final de 2025.



“Alta tecnologia encontra operação altamente intuitiva – um quarto de século de trabalho pioneiro e liderança tecnológica em conceitos operacionais foi canalizado para o novo BMW Panoramic iDrive”, diz Frank Weber, membro do Conselho de Administração da BMW AG, responsável por Desenvolvimento.



“As bases são fornecidas pelo novo BMW Operating System X. Com este avanço, estamos dando a um dos melhores e mais completos sistemas de infotainment do mundo, ainda mais capacidade e, mais uma vez, estabelecendo o padrão da indústria na interação multimodal. A partir do primeiro modelo Neue Klasse produzido em série no final deste ano, o novo BMW Panoramic iDrive fará parte de todos os futuros modelos BMW”.

Quatro elementos, um objetivo: foco consistente no motorista, no estilo característico da BMW



O novo BMW iDrive une quatro elementos centrais em um conceito único de display e operação

BMW Panoramic Vision – um conceito de Head-Up Display recém-desenvolvido pela BMW para projeção de conteúdo – reflete informações visíveis do pilar A ao pilar A em uma superfície impressa em preto na seção inferior do para-brisa. Essa informação é visível para todos os ocupantes.

As informações de direção mais importantes são projetadas diretamente na linha de visão do motorista no lado esquerdo do BMW Panoramic Vision (em carros com direção à esquerda), acima do volante. O motorista pode personalizar o conteúdo nas áreas central e direita do BMW Panoramic Vision por meio do display central. A integração do BMW Panoramic Vision cria um efeito 3D para o motorista e os passageiros.

O novo BMW 3D Head-Up Display (opcional) acima do BMW Panoramic Vision agora mostra informações integradas de navegação e condução autônoma diretamente no campo de visão do motorista. O conteúdo no BMW Panoramic Vision e no BMW 3D Head-Up Display é apresentado de forma bem coordenada.

O nível de inovação alcançado pelas duas tecnologias de Head-Up Display é ressaltado por várias solicitações de patente do BMW Group resultantes do desenvolvimento dessas tecnologias de projeção.

No display central com tecnologia de backlight da matriz, a familiar estrutura de menu atualizada com QuickSelect garante a operação ideal das funções e conteúdo por toque. A operação é muito fácil e conveniente, pois o display de design de corte livre está localizado próximo ao volante em uma posição ergonomicamente ideal. O conteúdo selecionado (widgets) pode ser transferido para o BMW Panoramic Vision com um deslize no display central. Até seis widgets são possíveis e podem ser arranjados conforme desejado no BMW Panoramic Vision.



O novo volante multifuncional usa a abordagem shy-tech da BMW, na qual os botões relevantes são iluminados para destacar as funções disponíveis. O volante serve como o controle físico, e seus botões fornecem feedback tátil ativo. Os botões têm uma superfície bem entalhada, o que os torna extremamente fáceis de localizar e significa que o motorista pode pressioná-los sem precisar desviar o olhar da estrada. A disposição dos botões segue o princípio familiar de que as funções de assistência ao motorista ficam posicionadas no lado esquerdo do volante e as funções de controle de conteúdo no lado direito.

A combinação desses quatro elementos reinterpreta a abordagem habitual da BMW de “mãos no volante, olhos na estrada”, com a qual a BMW estabelece o padrão de foco no motorista e apresenta uma forma única de operação intuitiva, amigável ao usuário e ergonomicamente otimizada. O BMW Panoramic iDrive sempre fornece ao motorista as informações certas no lugar certo e na hora certa. O sistema continua a abordagem de usar uma combinação ideal de controles analógicos e digitais por meio do uso de interruptores, botões, controle por toque e por voz. Existem interruptores táteis para os limpadores de para-brisa, indicadores de direção, espelhos externos, controle de volume, câmbio de marcha e descongeladores de janelas. Outras funções são otimizadas para operação usando controle de toque/voz ou por meio do volante multifuncional, como funções de telefone, sistemas de controle de mídia, navegação, condução assistida, personalização de displays, seleção de MyModes e muito mais.



Além dos aprendizados baseados em dados sobre o uso de BMW Operating Systems em toda a frota global, que agora já ultrapassa 22 milhões de veículos BMW conectados, a fase de desenvolvimento do novo BMW Panoramic iDrive também incluiu diversos estudos realizados nos laboratórios de usabilidade do BMW Group, nos quais cerca de 3.000 clientes participaram. Cada decisão sobre os diversos aspectos da lógica de operação é, portanto, baseada em dados e tomada de maneira estruturada. Nesse contexto, o escopo ampliado de personalização da experiência do usuário também foi alinhado com as preferências e necessidades dos consumidores.

BMW Operating System X: inteligente, versátil e preparado para o futuro

O novo BMW Operating System X representa uma atualização do sistema operacional, utilizado em diversos modelos BMW, e é um desenvolvimento totalmente interno da BMW. Assim como o BMW Operating System 9, ele é baseado em uma estrutura de software do Android Open Source Project (AOSP). Ele oferece uma capacidade ainda maior de atualização e upgrade do que o sistema predecessor, tornando-o adequado tanto para o futuro quanto compatível com versões anteriores. Ele está pronto para acomodar funções adicionais e manterá os veículos equipados com o novo BMW Panoramic iDrive na vanguarda da tecnologia por um longo período.



“O conceito geral do novo BMW Panoramic iDrive com o Operating System X é resultado de um grande avanço tecnológico,” explica Stephan Durach, Vice-Presidente Sênior da Connected Company do BMW Group. “Ele oferece operação intuitiva, experiências emocionalmente atraentes e personalização específica. O novo BMW iDrive com o Operating System X demonstra o potencial de um veículo definido por software.”



A inteligência expandida do BMW Operating System X torna possível combinar o BMW Panoramic Vision, o BMW 3D Head-Up Display (opcional), a tela central e o volante multifuncional de tal forma que as experiências físicas e digitais se fundem. Por exemplo, ao receber uma chamada, um gráfico aparece no BMW Panoramic Vision. Ao mesmo tempo, um símbolo no botão relevante do volante, que não estava previamente visível, é iluminado em verde, indicando a opção de atender a ligação pressionando o botão ou rejeitá-la deslizando para o lado direito do volante.



Quando um destino de navegação é inserido por controle tátil ou comando de voz, os alertas de orientação de rota são exibidos no BMW 3D Head-Up Display e mais informações sobre estradas e cruzamentos são mostradas no BMW Panoramic Vision. Uma visão geral do mapa completo pode ser exibida na tela central a qualquer momento para uma orientação em maior escala.



A personalização do conteúdo alcança um novo nível com o BMW Operating System X. As telas no Panoramic Vision podem ser adaptadas às preferências pessoais. Além disso, os motoristas agora também têm a opção de escolher suas próprias configurações para atributos de direção, como resposta e características de direção no My Mode “Personal”. Além disso, as imagens escolhidas pelo usuário podem ser carregadas como papéis de parede para a Tela Central e o esquema de cores da Iluminação Ambiente e o design da interface do usuário podem ser ajustados de acordo com suas preferências particulares, criando uma experiência de direção ainda mais personalizada.



O BMW Intelligent Personal Assistant responde da maneira habitual ao comando ” Olá, BMW” ou pode ser acionado pressionando o botão respectivo no volante multifuncional. As capacidades do BMW Intelligent Personal Assistant estão sendo constantemente aprimoradas e serão levadas a um nível completamente novo para a Neue Klasse através da integração de Large Language Models (LLM). O uso desta tecnologia se concentra inicialmente na navegação, permitindo que o cliente dê comandos de voz mais extensos usando linguagem natural: por exemplo, “Leve-me a uma estação de recarga que esteja próxima a uma loja de alimentos”. No estande do parceiro tecnológico Amazon no CES 2025, os visitantes poderão ter uma primeira impressão dessas capacidades usando uma versão beta desta versão do BMW Intelligent Personal Assistant em um BMW X3.



Assim como os sistemas de infotainment atuais da BMW, o BMW Intelligent Personal Assistant pode – se o motorista desejar – fazer sugestões proativas com base no comportamento do usuário. Essa inteligência se expande ainda mais com o BMW Operating System X. Em situações relevantes, o BMW Intelligent Personal Assistant destaca os sistemas de assistência ao motorista que são raramente utilizados. Como uma espécie de lembrete, o sistema sugere ativar o Sport Mode em rotas adequadas se o motorista já tiver ativado o modo anteriormente. Se o motorista não responder ou ignorar essas sugestões proativas várias vezes, o sistema aprende e deixa de fazer sugestões a partir de então.



O BMW Operating System X mantém a capacidade de integração de aplicativos de terceiros da geração anterior de infotainment. Até o momento, a BMW ConnectedDrive Store oferece mais de 60 aplicativos em todo o mundo para o BMW Operating System 9. A seleção continuará a crescer, por exemplo, com aplicativos de produtividade como o serviço de videoconferência Zoom.

Design e tecnologia para uma experiência única de usuário e condução

O novo BMW Panoramic iDrive é escalável e será integrado em todos os novos modelos BMW – em todos os segmentos de veículos e com todas as tecnologias de sistemas de propulsão – a partir do final de 2025.



A experiência de condução é o centro das atenções. O motorista deve se sentir confortável e ter total controle sobre o veículo. Este princípio se reflete no design do novo BMW Panoramic iDrive. Uma atenção especial é dada aos detalhes: a interface do usuário foi projetada da maneira mais intuitiva e adaptativa possível para garantir uma interação sem problemas. O resultado é uma experiência holística aprimorada por uma combinação harmoniosa de som, luz e design inovador. Cada viagem se torna um momento especial de conexão entre o ser humano e seu veículo.



“A tecnologia e as preferências dos clientes estão mudando mais rápido do que nunca. O design de experiências digitais e sonoras está desempenhando um papel cada vez mais importante”, diz Adrian van Hooydonk, Vice-Presidente Sênior de Design do BMW Group. “O novo BMW Panoramic iDrive não apenas torna nossos veículos mais inteligentes e fáceis de usar, mas também permite uma personalização muito mais ampla, tornando cada novo BMW um carro único para o usuário.”



Outro elemento na experiência holística proporcionada pelo BMW Panoramic iDrive é a nova experiência de som HypersonX nos modelos da Neue Klasse. Desenvolvida pelo BMW Group Sound Design Studio, ela compreende 43 sinais de som e sons de condução especiais para o Personal Mode e o Sport Mode. O espectro multidimensional adapta os sons precisamente à situação de condução em questão e, ao fazê-lo, cria uma interação emocional entre o motorista e seu BMW.