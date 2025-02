Bloquinho POP+Max agita o Carnaval da criançada em São Paulo

O Carnaval das crianças vai ser pura alegria no Bloquinho POP+Max! No dia 12 de fevereiro de 2025, a Pop School e a agência de modelos Max Fama se unem para organizar um evento especial, cheio de brincadeiras, música e atividades interativas. A festa acontece das 14h às 17h, na sede da Pop School, localizada no Shopping Light, no centro de São Paulo.

Com uma programação recheada de atrações, o Bloquinho POP+Max terá ações especiais com o grupo Digibela, que traz espaços para uma make divertida das crianças com o Hello Kitty By Digibela, MC Divertida By Digibela e Magia de Princesa. O evento também terá um concurso de cabelo maluco, promovido pela marca Trá Lá Lá, além de uma oficina de cupcake, oferecida pela Art e Gula. Para deixar tudo ainda mais animado, um DJ estará no comando da música, garantindo que ninguém fique parado.

Os sorteios prometem ser um grande destaque do evento! A marca Kookabu irá distribuir kits exclusivos, enquanto as mamães das crianças também poderão aproveitar o dia com um super prêmio: um sorteio especial para serem maquiadas, arrumarem o cabelo e ganharem uma sessão fotográfica exclusiva. As fotos serão feitas por profissionais da agência Max Fama pós-evento.

“A ideia do Bloquinho POP+Max é oferecer um Carnaval lúdico e divertido para as crianças, reunindo atividades que estimulem a criatividade e a interação. Será um dia de muita alegria, brincadeiras e momentos especiais para toda a família”, afirma Tatiana Roberto, sócia na Pop School.

O evento contará com a participação de alunos da Pop School, agenciados da Max Fama e da Models Black, além de alunos da Escola de Modelo e influenciadores. Mas a festa não será exclusiva para convidados, o público geral também poderá participar. Para isso, basta realizar uma inscrição prévia através de um link que será disponibilizado nas redes sociais da Pop School (@popschooloficial), em parceria com o Shopping Light (@shoppinglightoficial). As vagas são limitadas.

Além das brincadeiras, o evento ainda terá comidinhas e muitas surpresas para garantir a diversão da garotada. O Bloquinho POP+Max é gratuito e voltado para crianças de 6 a 12 anos. Como apoio das marcas Trá Lá Lá, Magia de Princesa, Kookabu, Fetes, grupo Digibela e Art e Gula e Shopping Light, o evento é a oportunidade perfeita para os pequenos aproveitarem o Carnaval de forma leve, segura e cheia de animação!

Serviço

Bloquinho POP+MaxData: 12 de fevereiro de 2025

Horário: 14h às 17h

Local: Pop School – Shopping Light

Endereço: Rua Cel. Xavier de Toledo, 23 – República, São Paulo – SP, 01048-000

Evento gratuito (Inscrições limitadas pelo link nas redes sociais da Pop School e Shopping Light)

Público-alvo: Crianças de 6 a 12 anos

Atividades: Concurso de cabelo maluco, oficina de cupcake, ações interativas, DJ, sorteios e muito mais!