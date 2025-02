Bloco Favela Folia Fest altera linha 524M/10 no sábado (22)

A SPTrans informa que no sábado (22), das 13h às 18h, a linha 524M/10 Mascarenhas de Morais – Shop. Aricanduva terá seu itinerário alterado devido à passagem do Bloco Favela Folia Fest na Rua Sg. Luís Rodrigues Filho, no Mascarenhas de Morais, Zona Leste.

A SPTrans preparou um site especial para o passageiro consultar se sua linha de ônibus precisará desviar o caminho por conta da passagem dos blocos de rua. Basta acessar o site e pesquisar a linha para verificar os desvios.

Confira a alteração:

524M/10 Mascarenhas de Morais – Shop. Aricanduva

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Rua Sg. Aires Silva Dias, aguardar a passagem do bloco, Rua Sg. Luís Rodrigues Filho, Rua Sg. Edgar Lourenço Pinto, prosseguindo normal.