Bloco das Montadas consagra Carnaval de Salvador como destino LGBTQIA+

O Bloco das Montadas reunirá performances de mais de 30 artistas, além das cantoras drag queens Chocolate Batidão, Mary Jane Beck, Aimée Lumière e a DJ Sammy Dreams, na segunda-feira de Carnaval, dia 12 de fevereiro, às 22h, no circuito Castro Alves, no Campo Grande. O bloco se propõe a ser o primeiro sem cordas, do circuito, dedicado ao público LGBTQIA+.

O furor carnavalesco percorrerá o circuito no contrafluxo (do Castro Alves para o Campo Grande) para que o público curta o bloco de forma livre, no estilo pipoca. O Bloco das Montadas se inspirou em um bloco homônimo de Brasília, criado em 2018 pelo coletivo Distrito Drag. O bloco surgiu de ações de artistas que fortaleceram e deram visibilidade ao trabalho que era realizado de maneira isolada.

A realização do Bloco das Montadas é fruto da parceria entre Motirô-Bahia, Escola de Formação Política Luiza Mahin e site Dois Terços, com apoio financeiro do Governo do Estado, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo da Secretaria de Turismo da Bahia. Essa colaboração entre setores público e privado destaca o comprometimento em proporcionar um Carnaval que celebre a pluralidade e a igualdade, promovendo uma festa inclusiva para todos.