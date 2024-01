Bloco da Moça agita o Carnaval da Fábrica de Cultura Diadema

“Em fevereiro, tem carnaval” e as Fábricas de Cultura – programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e gerenciada pela Poiesis – vão fazer muita folia, nos bairros onde estão localizadas, para divertir crianças, jovens e adultos. Tudo gratuito! Confira alguns destaques:

Quem quiser participar de uma boa festa não pode perder o BiblioBaile da Biblioteca da Fábrica de Cultura Diadema na sexta, 9, às 14h. Os participantes poderão se maquiar e confeccionar máscaras no local. A agenda do mês ainda conta com a Ressaca de Carnaval no dia 24, sábado, das 14h às 18h. O Bloco da Moça, tradicional da região, vem até a Fábrica para um cortejo carnavalesco de despedida com muito samba.

Fora do Carnaval, o público ainda poderá se divertir na unidade com o Diadema Geek Fest, no dia 17, sábado, das 10h às 18h. O evento voltado para a cultura geek terá shows musicais, exposições de arte e workshops de desenho. E outra opção para o fim do mês é a atividade Samba no Ar: uma noite inesquecível com o grupo Quem Sabe, no dia 28, quarta-feira, das 19h às 21h. O grupo musical apresentará sucessos como “16 Toneladas” e a envolvente versão de “No Céu da Paixão/I Believe I Can Fly”.

Não é necessário se inscrever para participar das oficinas organizadas pelas bibliotecas das unidades. Confira a programação completa do mês no site do programa Fábricas de Cultura.

Serviço:

Gratuito

Fábrica de Cultura Diadema

Endereço: Rua Vereador Gustavo Sonnewend Netto, 135, Centro – Diadema | Telefone: (11) 4061-3180

Cultura Tradicional

BIBLIO BAILE DE CARNAVAL COM EQUIPE BIBLIOTECA

9/2, sexta-feira, das 14h às 16h | Livre

Música

RESSACA DE CARNAVAL – FÁBRICA DE CULTURA E BLOCO DA MOÇA

24/2, sábado, das 14h às 18h | Livre

Cultura Geral

DIADEMA GEEK FEST: UMA CELEBRAÇÃO ÉPICA NA FÁBRICA DE CULTURA

17/2, sábado, das 10h às 18h

Música

SAMBA NO AR: UMA NOITE INESQUECÍVEL COM QUEM SABE

28/2, quarta-feira, das 19h às 21h