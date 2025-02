Bloco Casa Comigo traz energia dos anos 90 para o Carnaval de São Paulo

É tempo de festa! O Bloco Casa Comigo retorna às ruas de São Paulo no dia 22 de fevereiro de 2025, sábado de pré-Carnaval, trazendo um desfile inspirado na energia contagiante dos anos 90. Com o tema Carnaval 90, a folia promete relembrar uma década marcada pela mistura de estilos musicais, desde o pagode romântico até o axé e o funk, tudo isso em um dos maiores blocos da cidade.

A concentração começa às 11h na Avenida Henrique Schaumann, na Zona Oeste de São Paulo, e o bloco sai às 12h, embalado por uma programação que mistura o clima de festa de rua com a grandiosidade de um festival, seguindo até às 16h. No palco do bloco, que promete ser um encontro de música e cores, grandes estrelas vão comandar a festa. O grupo Tchakabum, conhecido por hits como “Onda Onda (Olha a Onda)“, promete animar o público, Salgadinho, ex-vocalista do Katinguelê e um dos ícones do Pagode 90, traz toda sua energia e nostalgia da década de ouro. Completando o line-up, o Baile da DZ7, já parceiro do bloco há anos, prepara remixes exclusivos de clássicos da época, misturando o melhor do funk e do pagode. E, claro, o próprio Bloco Casa Comigo garante que a festa seja um verdadeiro espetáculo.

Uma viagem nostálgica pelos anos 90

“O Casa Comigo é isso tudo e mais um pouco! Nós sempre celebramos essa mistura deliciosa da música brasileira, e os anos 90 são uma referência essencial para a gente. Esse desfile vai ser uma viagem nostálgica e ao mesmo tempo uma grande festa para celebrar essa década que nunca sai de moda”, afirma Fernanda Toth, fundadora do bloco.

E para deixar a festa ainda mais especial, o Bloco Casa Comigo apresentará a nova versão de “Palpite”, clássico de Vanessa Rangel que marcou os anos 90 e que agora chega com um arranjo renovado e uma letra atualizada, trazendo um olhar mais inclusivo e empoderado. A nova versão traz uma atualização na letra, refletindo um olhar mais contemporâneo e inclusivo: “Tô com saudade de você censurando o meu vestido” virou “Tô com saudade de você, mas não censura o meu vestido”, reforçando as bandeiras do bloco. A faixa também já está disponível nas plataformas digitais.

Impacto cultural e econômico do Carnaval de Rua

Além do desfile, o bloco promoveu ainda três ensaios gratuitos no Lote, na Vila Madalena, onde os foliões puderam curtir um gostinho do que vem por aí, com a banda oficial do Casa Comigo e atrações conectadas ao tema deste ano.

O Carnaval de Rua de São Paulo não é apenas uma celebração cultural, mas também um importante motor da economia criativa da cidade. Em 2023, segundo estimativas do Observatório de Turismo e Eventos da São Paulo Turismo, o Carnaval movimentou R$2,9 bilhões na economia local, com um público de 15 milhões de foliões durante os dias de festa. O bloco Casa Comigo contribui diretamente para esse impacto, gerando 600 empregos diretos e 3.000 indiretos, fortalecendo cadeias produtivas e fomentando negócios em diversos setores, como música, moda, gastronomia e turismo.

Fundação e trajetória do Bloco Casa Comigo

Fundado em 2012 por um grupo de amigos que começou com a vontade de fortalecer o Carnaval de rua paulistano, o Casa Comigo rapidamente cresceu. O primeiro desfile foi em 2013, no bairro Vila Beatriz, já com a presença dos famosos véus de noiva. Nos anos seguintes, o bloco foi ganhando força, tornando-se um dos grandes protagonistas do carnaval da cidade.

Desde sua fundação, as músicas autorais são ponto de destaque, ao longo dos anos, já gravaram com Pabllo Vittar, Demônios da Garoa, MC Binn e Mariana Aydar. A música do bloco, “Amores Livres”, ficou no top 5 do Spotify no Carnaval 2017. O bloco busca ser mais do que o desfile, o espaço para apresentações transforma a rua em um palco a céu aberto e em movimento. Todo o trabalho autoral e o momento de celebração são amarrados pelo tema do ano, algumas das temáticas já trabalhadas foram, Amores Livres, Carnaval Livre (2017), Hater, eu te amo (2018), São Paulo ama o Carnaval (2019), As Artes vão rolar (2020), Carnaval Vem de Dentro (2021), 10 anos do Bloco Casa Comigo (2023) e Funk Love Baile (2024).

São mais de 10 anos de Carnaval de rua, celebrando o casamento entre amor e folia e reunindo um público diverso de todo o Brasil, que já alcançou o marco de mais de 1 milhão de pessoas festejando no Casa Comigo. A cerveja Amstel é a patrocinadora oficial do Bloco Casa Comigo.

Desfile

Local: Av. Henrique Schauman 100

Data: 22 de fevereiro

Horário: 11h – concentração / 12h às 16h – Desfile