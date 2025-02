Bloco Casa Comigo lança nova versão de “Palpite”

O Bloco Casa Comigo está pronto para embalar o carnaval de 2025 com toda a malícia e a energia dos Anos 90. E a trilha sonora dessa folia vai contar com o lançamento de uma versão da hypada “Palpite“, clássico de Vanessa Rangel que marcou aquela década e nunca mais saiu das paradas. A música, que já fazia parte dos shows do bloco e sempre foi um dos momentos mais celebrados pelo público, ganhou uma nova roupagem que promete conquistar ainda mais corações nesta temporada. Ouça:

Atualização da letra e pegada samba reggae

“É uma música que a gente já tocava nos nossos shows e nosso público sempre curtiu demais. Na gravação, quisemos manter muito da pegada do ao vivo, inclusive seguindo a mesma estrutura da música que fazemos nos shows, só adicionando uma camada mais samba reggae”, explica Thiago Albanese, vocalista e fundador do Casa Comigo.

A nova versão traz uma atualização na letra, refletindo um olhar mais contemporâneo e inclusivo: “Tô com saudade de você censurando o meu vestido” virou “Tô com saudade de você, mas não censura o meu vestido”, reforçando a liberdade e o empoderamento que são bandeiras do bloco.

Carnaval 90 como tema e grandes participações

Com produção musical assinada por Pedro Bienemann e Dudinha Lima, a faixa recebeu mixagem e masterização de Beto Neves, renomado produtor que já trabalhou com nomes como Daniela Mercury. Além disso, a interpretação conta com as potentes vozes das três cantoras do bloco, Sarah Roston, Emma Araújo e Cyz Mendes, trazendo ainda mais energia e autenticidade à música.

“Palpite” não é apenas uma homenagem a um sucesso nostálgico, mas também faz parte do tema oficial do ano do Bloco Casa Comigo: Carnaval 90. Esse tema vai nortear todos os eventos do bloco em 2025, dos ensaios com apresentações de rodas de pagode 90 ao desfile, dia 22.02, que vai contar com a participação de Salgadinho, do Katinguelê, e da dupla Tchakabum.

Disponível em todas as plataformas digitais em 06/02, a nova versão de “Palpite” é um convite para dançar, cantar junto e carnavalizar a música brasileira.