Bloco Calor da Rua faz pré-carnaval com festa no Cine Jóia

Formada pela banda Francisco El Hombre e hoje se desenvolvendo e voando com asas próprias, o Calor da Rua é uma das atrações mais únicas do carnaval de São Paulo. Com repertório que une clássicos da MPB à contemporaneidade, com um toque especial nos arranjos que misturam o samba com soundsystem, reggaeton, MPB, brega e outras latinobrasilidades, o bloco faz uma festa de pré-carnaval neste domingo, às 20h, no Cine Joia. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 15.

Com a casa abrindo às 16h e show do bloco às 20h, a noite contará com a bateria Flor do Asfalto liderada pelo Mestre Jonas Lessa e mais de 50 ritmistas, participação especial de ÀIYÉ (atração do último Primavera Sound) nos vocais e Mixdgroove no baixo, além convidados especiais surpresas. A festa será complementada pelo DJ Dieguito Reis e Bloco Não Serve Mestre.

Com seis anos de história e arrastando dezenas de milhares de foliões nas ruas e já com um posto de clássico contemporâneo do pós-carnaval em São Paulo, o bloco promete encantar os foliões com esta apresentação. O Cine Joia fica localizado na Praça Carlos Gomes, 82, na Liberdade

SERVIÇO:

CALOR DA RUA – Pré-carnaval

DIA: 04/02 (domingo)

HORÁRIO: 16h

LOCAL: Cine Joia

ENDEREÇO: Praça Carlos Gomes, 82 – Liberdade – São Paulo/SP

INGRESSOS: entre R$ 15 e R$ 25

LINK PARA COMPRA: https://cinejoia.byinti.com/#/event/bloco-calor-da-rua