Bloco Bibitantã faz do carnaval palco de acolhimento e promoção da saúde mental em SP

O Cordão Bibitantã, bloco carnavalesco que reúne pacientes e profissionais da Rede de Atenção Psicossocial (Raps) da capital paulista, levará nesta sexta-feira (21), às 14h, no Largo da Batata, em Pinheiros, alegria, cultura e conscientização, além da oportunidade de o público prestigiar a iniciativa e se engajar na causa da saúde mental.

A maioria dos participantes são pessoas em tratamento nesses serviços, acompanhados de profissionais de saúde mental de cinco serviços de saúde mental municipal, entre eles: Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Butantã, CAPS Itaim, CAPS Lapa, CAPS AD Butantã e Centro de Convivência e Cooperativa (CECCO) Previdência.



A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, e integra o conjunto de ações voltadas para a promoção da saúde mental e a construção de uma sociedade mais acolhedora e solidária.



A expectativa é que cerca de 60 pessoas participem das apresentações do bloco.



Sobre o Bloco

O Cordão Bibitantã foi criado em 2006, por meio de uma parceria entre três serviços de saúde mental (CAPS Itaim, CAPS Butantã e CECCO Previdência), além de grupos ligados à cultura popular. Desde então, o grupo cresceu e conquistou espaço na cidade, encantando pessoas por onde passa. O Cordão oferece oficinas de percussão que formam a bateria que desfila tradicionalmente no carnaval, fortalecendo laços comunitários e promovendo a integração social dos seus participantes.



O repertório do grupo é próprio, com canções compostas pelos próprios integrantes, e traz mensagens sobre pertencimento e o poder transformador do samba em suas vidas. O objetivo principal é proporcionar um espaço de contato com a cultura popular, promovendo o resgate das raízes culturais e ampliando as trocas sociais por meio da música e do convívio coletivo.



Afinado com os princípios da Luta Antimanicomial e da Reforma Psiquiátrica, que privilegiam o cuidado em liberdade, a convivência e as expressões artísticas e culturais, o Cordão Bibitantã se destaca como uma importante estratégia de promoção de saúde mental. A iniciativa articula diferentes serviços de saúde mental no território e permite que os participantes experimentem outros papéis na sociedade, contribuindo para a sua reinserção social e o fortalecimento da autoestima.



As atividades carnavalescas promovidas pelo Bibitantã são reconhecidas por sua energia vibrante e pela capacidade de unir pessoas de diferentes contextos em prol da saúde e do bem-estar coletivo. Além disso, o bloco ocupa os espaços públicos, reafirmando a importância da convivência e do apoio comunitário, sendo uma manifestação pública do cuidado em saúde mental e da luta antimanicomial.



As apresentações do bloco se consolidam como um importante evento do calendário cultural da cidade, ao unir celebração, arte e conscientização sobre os direitos das pessoas em sofrimento psíquico.



Dia 8 de março (sábado), às 14h, na rua Engenheiro Willy Fischer, 231, no Butantã, acontece a segunda apresentação estratégica de rua.