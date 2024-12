Blake Lively denuncia assédio nos bastidores de filme

No decorrer do ano, à medida que se aproximava a estreia do filme É Assim que Acaba, dirigido por Justin Baldoni, medidas drásticas foram tomadas após alegações graves levantadas pela co-estrela Blake Lively. Baldoni, junto com o produtor Jamey Heath, recorreu aos serviços de um especialista em relações públicas para lidar com a crise.

Durante as filmagens, Lively acusou Baldoni e Heath de ultrapassarem limites físicos e de emitirem comentários sexualmente inapropriados. Em resposta às suas preocupações, a produtora Wayfarer decidiu implementar um coordenador de intimidade no set e garantir que não haveria represálias contra a atriz, conforme detalhado em uma carta anexa ao seu contrato.

Entretanto, um novo desenvolvimento surgiu em agosto quando Lively alegou que Baldoni e Heath estavam mais preocupados com a manutenção de suas imagens como defensores feministas na era #MeToo do que com as alegações feitas por ela. Segundo um processo judicial apresentado pela atriz, eles teriam orquestrado uma campanha para denegrir sua reputação.

A documentação que acompanha a queixa inclui uma extensa troca de mensagens entre os envolvidos, revelando estratégias de comunicação destinadas a moldar a percepção pública sobre Lively e ocultar comportamentos inadequados de Baldoni. Os textos expõem como o estúdio se dedicou a criar uma narrativa que favorecesse seus interesses, mesmo enquanto o filme, focado em violência doméstica, alcançava sucesso nas bilheteiras.

Em uma das mensagens trocadas entre publicitários associados ao projeto, um deles expressou claramente o desejo de prejudicar Lively: “Ele quer sentir que ela pode ser enterrada”. A resposta da especialista em gestão de crises foi igualmente contundente: “Você sabe que podemos enterrar qualquer um”.

O advogado da Wayfarer refutou as alegações de Lively, caracterizando-as como tentativas desesperadas de reparar sua imagem. A equipe legal sustentou que não houve ações retaliatórias contra a atriz e que ela teria espalhado informações falsas sobre Baldoni.

A reação pública a este embate foi significativa. Após o lançamento do filme, Lively enfrentou uma onda de críticas nas redes sociais, levando à deterioração de sua imagem profissional e impactando negativamente suas empreitadas comerciais. Sua linha de produtos para cuidados capilares viu as vendas caírem drasticamente e ela foi rotulada como insensível e difícil de trabalhar.

Enquanto isso, Baldoni conseguiu manter sua imagem relativamente intacta. Ele recebeu honrarias por seu papel na promoção da igualdade de gênero e combate à violência contra mulheres, mesmo após as controvérsias surgirem. Contudo, após o surgimento desta reportagem, sua agência de talentos decidiu encerrar a representação do diretor.

A ação judicial movida por Lively abrange acusações de assédio sexual e retaliação contra Baldoni, Heath e outros envolvidos no projeto. A atriz espera que seu processo ajude a expor táticas prejudiciais utilizadas contra aqueles que denunciam má conduta.

Além disso, trocas de mensagens entre os envolvidos revelaram planos estratégicos para lidar com possíveis repercussões negativas. Um dos pontos destacados foi a preocupação de Baldoni sobre como seria visto nas redes sociais após o lançamento do filme.

Baldoni já havia sido conhecido por sua postura como defensor das mulheres dentro da indústria cinematográfica. No entanto, suas ações durante o processo em questão levantam questionamentos sobre a autenticidade dessa imagem.

Lively também expressou suas preocupações durante o processo criativo do filme, destacando comportamentos inapropriados por parte dos homens no set. Apesar das tentativas iniciais da Wayfarer em garantir um ambiente seguro para todos os envolvidos na produção, as tensões persistiram até os dias atuais.

Conforme essa história se desenrola e novas informações vêm à tona, fica evidente que as complexidades das dinâmicas no ambiente cinematográfico continuam a gerar repercussões profundas tanto na vida pessoal quanto profissional dos artistas envolvidos.