‘É Assim Que Acaba’ estreia em 08 de agosto nos cinemas

A emocionante história de Lily Bloom está prestes a sair das páginas e conquistar as telonas. Em 08 de agosto estreia com exclusividade nos cinemas de todo o Brasil “É Assim Que Acaba”, filme baseado no livro de Colleen Hoover, sucesso nas redes sociais e topo das listas dos mais vendidos ao redor do mundo.

No filme, Lily Bloom (Blake Lively) se muda para Boston para viver seu sonho de abrir uma floricultura. Ela logo se apaixona pelo neurocirurgião Ryle Kincaid (Justin Baldoni), mas o romance que começou com flores vai trazer traumas antigos que desafiarão Lily a encontrar a sua própria força interior. O reaparecimento de Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), um amor de infância, pode virar sua vida de cabeça para baixo, e ela terá que seguir seu coração e lutar contra os pesadelos que assombram seu passado.

Confira o trailer:

Dirigido por Justin Baldoni e produzido por Alex Saks, Jamey Heath e Christy Hall. O filme é estrelado por Blake Lively, Justin Baldoni, Jenny Slate, Hasan Minhaj, Amy Morton e Brandon Sklenar, a partir de um roteiro de Christy Hall, baseado no livro de Colleen Hoover.

Sinopse

É Assim Que Acaba, o primeiro romance de Colleen Hoover adaptado para o cinema, conta a história envolvente de Lily Bloom (Blake Lively), uma mulher que supera uma infância traumática para começar uma nova vida em Boston e ir atrás do sonho de abrir seu próprio negócio. Um encontro casual com o charmoso neurocirurgião Ryle Kincaid (Justin Baldoni) desencadeia uma conexão intensa, mas à medida que os dois se apaixonam profundamente, Lily começa a ver lados de Ryle que a lembram do relacionamento de seus pais. Quando o primeiro amor de Lily, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), reaparece repentinamente em sua vida, seu relacionamento com Ryle é abalado, e Lily percebe que deve aprender a confiar em sua própria força para fazer uma escolha impossível para o seu futuro.

Ficha Técnica

Direção: Justin Baldoni

Roteiro: Christy Hall

Baseado no livro de: Colleen Hoover

Produção: Alex Saks, Jamey Heath e Christy Hall

Produção Executiva: Steve Sarowitz, Justin Baldoni, Andrew Calof, Blake Lively, Andrea Ajemian e Colleen Hoover

Elenco: Blake Lively, Justin Baldoni, Jenny Slate, Hasan Minhaj, Amy Morton e Brandon Sklenar