Black Friday: Dicas essenciais para comprar com inteligência e aproveitar as ofertas

A Black Friday, que acontece no dia 29 de novembro, promete ser um marco importante para a economia brasileira. De acordo com uma pesquisa do Datafolha, pelo menos R$ 15,8 bilhões deverão ser movimentados no comércio, consolidando esses dados como um dos principais motores de consumo no país. Mas como aproveitar as promoções sem cair

Ulysses Reis, professor de varejo da Strong Business School, destaca que planejamento e cautela são fundamentais para fazer compras inteligentes durante esse período. Confira as principais dicas do especialista para aproveitar as ofertas sem comprometer seu orçamento:

Liste suas necessidades

Antes de começar a busca por promoções, faça uma lista dos itens que você realmente precisa. “Isso evita compras impulsivas e ajuda a focar nas melhores oportunidades”, afirma Ulysses Reis.

Pesquisar preços com antecedência

Acompanhe os preços dos produtos desejados semanas antes da Black Friday. Assim, você saberá se o desconto oferecido é real ou apenas uma estratégia de marketing, conhecida como “metade do dobro”.

Estabeleça um orçamento

Determine o quanto você pode gastar sem comprometer suas finanças. “A Black Friday “é atraente, mas gastar além do planejado pode gerar problemas financeiros, como endividamento e dificuldade para cumprir outras obrigações no mês seguinte”, alerta Ulysses Reis.

Prefira compras em lojas confiáveis

Busque informações sobre a confiança das lojas, principalmente em sites como Reclame Aqui. Evite sites desconhecidos e desconfie de ofertas que pareçam boas demais para ser verdade. Procure informações sore empresas pouco conhecidas ou mesmo que tenham a indicação de site patrocinado, em sites de reclamação como Procon e Reclame Aqui.

Fique de olho em taxas e prazos

No caso de compras online, verifique os valores do frete e os prazos de entrega. Ulysses Reis também recomenda ler as políticas de troca e devolução antes de finalizar uma compra.

Aproveite para antecipar o natal

“Essa é uma oportunidade para garantir presentes de fim de ano com preços mais atrativos”, sugere Reis. Planeje com antecedência e economize.

A Black Friday não é apenas uma chance para os consumidores, mas também para o comércio, que vê na data uma injeção de ânimo na economia. Para os consumidores, o segredo é aproveitar as ofertas com inteligência e disciplina financeira. Boas compras!