Bilheterias do Terminal de Mauá mudam de lugar a partir deste sábado (27/07)

Em virtude do avanço das obras da Nova Estação, a partir deste sábado (27/07), as bilheterias e os acessos de passageiros do Terminal Central de Mauá mudam de lugar. Elas deixarão de funcionar na Praça 22 de Novembro, que será totalmente reformada, e funcionarão na rua Rio Branco, ao lado da Estação Mauá da CPTM.

Esse é o primeiro passo para iniciar a desativação do Terminal provisório que dará lugar ao novo paisagismo da Praça. Além disso, um pedido feito pela concessionária responsável pela gestão do Terminal e da empreiteira que executa a obra, à Secretaria de Mobilidade Urbana e à Suzantur, as mudanças nas plataformas, previstas para este sábado (27/07), foram adiadas para 03 de agosto. Essa é a segunda etapa de entrega, a primeira foi realizada em março deste ano.