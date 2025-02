Bilheteria Express lança programação especial de teatro infantil

A Bilheteria Express, plataforma digital especializada na compra e gestão de ingressos, anuncia uma programação especial de teatro infantil. Entre as atrações confirmadas estão clássicos como A Pequena Sereia: O Musical, O Pequeno Príncipe, A Casa Mágica de Gabby, As Férias do Scooby-Doo, O Mágico de Oz, Peter Pan e Alice no País das Maravilhas.

Com valores promocionais durante os dois primeiros meses do ano, os ingressos variam a partir de R$10, chegando a uma média de R$70.

Crescimento do teatro infantil e o impacto no público

O teatro infantil tem se consolidado como uma das categorias de eventos mais populares na plataforma, representando 16,62% do total de vendas.

“Esse tipo de evento cresce a cada dia. Não à toa, é uma das categorias mais acessadas em nossa plataforma. A variedade de peças disponíveis é uma oportunidade de entretenimento não apenas para as crianças, mas também para seus pais”, destaca Gustavo Soares, COO e Sócio da Bilheteria Express.

Para conferir a programação completa de teatro infantil disponível na plataforma, basta acessar o link.