Teatro Mooca traz peças inspiradas em grandes clássicos do universo infantil

Férias no Teatro Mooca! Para garantir a diversão da criançada no mês de janeiro, o Mooca Plaza Shopping recebe programação especial no Teatro Mooca. Localizado no Piso L2, o espaço dispõe de uma agenda de peças inspiradas em grandes filmes do universo infantil. Os universos lúdicos de Moana e Maui, Divertidamente, Frozen, A Bela e a Fera, Enrolados e Aladdin e Jasmine esperam pelos pequenos para viverem uma aventura especial.

Moana & Maui, O Musical

Moana é uma corajosa jovem, filha única do chefe de uma tribo na Oceania, vinda de uma longa linhagem de navegadores. Quando os pescadores de sua ilha não conseguem pescar nenhum peixe e as colheitas falham, ela descobre que o semideus Maui causou a praga ao roubar o coração da deusa Te Fiti. Entusiasta das viagens marítimas, a jovem resolve partir em busca de seus ancestrais e persuadir Maui a devolver o coração de Te Fiti, enfrentando criaturas marinhas e descobrindo histórias do submundo.

As sessões acontecem aos domingos, às 15h, até 2 de fevereiro.

Divertidamente

Dentro do cérebro de Riley, uma garota de 11 anos, convivem várias emoções diferentes: Alegria, Medo, Raiva, Nojinho e Tristeza. Quando uma confusão na sala de controle faz com que Alegria e Tristeza sejam expelidas, elas precisam percorrer ilhas nos pensamentos de Riley para retornar, enquanto a vida da garota muda radicalmente.

As sessões acontecem todos os sábados, às 17h, até 1 de fevereiro.

Aladdin & Jasmine

Jasmine, a princesa de Agrabah, deseja manter sua liberdade enquanto seu pai a obriga a encontrar um marido. Ao fugir do palácio, ela conhece Aladdin, e os dois se apaixonam. Porém, Jafar, vizir do sultão, trama para separar o casal e conquistar o poder.

As sessões acontecem todas as quintas-feiras, às 15h, até 30 de janeiro.

A Bela e a Fera (Musical)

Bela troca sua liberdade pela de seu pai, capturado pela Fera. No castelo, ela descobre que a Fera é, na verdade, um príncipe que precisa de amor para voltar à forma humana.

As sessões acontecem todas as quartas-feiras, às 15h, até 29 de janeiro.

Enrolados, O Musical

Flynn Ryder, um bandido, encontra Rapunzel escondida em uma torre, e sua fuga muda completamente quando os dois partem em uma aventura que transforma o destino de ambos.

Sessões todas as sextas-feiras, às 15h, até 31 de janeiro.

Frozen Para Sempre

Após um acidente com os poderes de Elsa, sua irmã Anna parte em uma jornada pelas montanhas de gelo para salvá-la e restaurar o calor no reino.

Espetáculo com músicas dos filmes Frozen 1 e 2.

Duração de cada espetáculo: 60 minutos. Classificação indicativa: livre.