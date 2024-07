Biden e Kamala Harris atualizam logo de campanha após desistência

Os perfis nas redes sociais do presidente dos EUA Joe Biden e da vice Kamala Harris já atualizaram o logotipo da campanha presidencial após a desistência de reeleição do democrata.

A divulgação foi feita nesta segunda-feira (22) depois do anúncio publicado por Biden no domingo (21), informando que não iria continuar na corrida eleitoral.

”Harris para presidente” é a nova marca. A frase também acompanha o slogan ”Let’s win this” (Vamos vencer essa, em tradução livre).

Antes, a campanha de Biden dizia: ”Juntos, nós podemos terminar este trabalho”. O nome do democrata no logotipo perde o espaço para dar protagonismo à Kamala Harris. Antigo formato ainda permanecia no Facebook do presidente até a manhã desta segunda (22).

BIDEN DESISTE APÓS PRESSÃO

Anúncio da desistência foi feito em carta publicada nas redes sociais. “Por enquanto, quero expressar minha mais profunda gratidão a todos aqueles que trabalharam tão fortemente para me ver reeleito”, afirma trecho do documento.

“Ofereço meu apoio para Kamala ser a indicada pelo nosso partido neste ano”, disse Biden. Minutos após a publicação da carta nas redes sociais, o presidente publicou uma foto sinalizando apoio à sua vice, que também tinha sido citada na carta. “É hora de nos unirmos para combater Trump”, afirmou.

Presidente afirmou que vai fazer pronunciamento à nação ainda nesta semana. No pronunciamento, segundo ele, mais detalhes sobre a decisão serão explicados.

Ainda não há definição sobre quem substituirá o democrata na corrida presidencial até o momento. Entre os nomes cotados para substituir Biden além da vice-presidente estão Gavin Newson, o governador da Califórnia, J.B. Pritzker, governador de Illinois, e Gretchen Whitmer, governadora de Michigan.