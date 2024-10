Biden cria problema para Kamala ao dizer que único lixo que vê flutuando são apoiadores de Trump

A uma semana da eleição, o presidente Joe Biden cometeu um deslize que deixou a campanha de Kamala Harris em estado de alerta.

Durante uma ligação organizada pelo grupo Voto Latino nesta terça (29), o presidente fez uma fala confusa. “Outro dia, um orador em seu comício chamou Porto Rico de uma ilha flutuante de lixo. Bem, deixa eu te dizer uma coisa, eu não conheço o porto-riquenho que eu conheço, o Porto Rico de onde eu sou… no meu estado natal de Delaware. Eles são pessoas boas, decentes e honradas”, disse.

Em seguida, ele afirmou que “o único lixo que vejo flutuando por aí são os apoiadores dele”. “A demonização dos latinos por parte dele é inconcebível e antiamericana. É totalmente contrária a tudo o que fizemos, a tudo o que somos”, completou.

Os comentários foram imediatamente comparados à declaração de Hillary Clinton quando disputava a Casa Branca em 2016. Na época, a democrata comparou os eleitores de Trump a um “saco de deploráveis”.

A fala é vista até hoje como um dos maiores erros de sua campanha.

A Casa Branca se apressou para afirmar que Biden não estava criticando os apoiadores do empresário, mas sim os comentários racistas feitos pelo comediante Tony Hinchcliffe no domingo.

Depois, o próprio presidente tentou minimizar o ocorrido em suas redes sociais. “Hoje mais cedo, referi-me à retórica odiosa sobre Porto Rico, proferida por um apoiador de Trump em seu comício no Madison Square Garden, como lixo –que é a única palavra que consigo pensar para descrevê-la. A demonização dos latinos por parte dele é inconcebível. Foi só isso que eu quis dizer. Os comentários feitos naquele comício não refletem quem somos como nação”, disse.

A confusão criada pelo presidente, de quem Kamala está tentando se distanciar, acontece na noite em que a candidata fez seu apelo de maior projeção aos eleitores na reta final do pleito. Em um comício em Washington, ela reuniu 75 mil pessoas, segundo a campanha, defendendo ser a escolha pela união e para virar a página ao caos e divisão que associa a Donald Trump.

A repercussão negativa da fala de Biden ofusca, assim, o que era para ser a grande noite de sua vice-presidente. Nas redes sociais, aliados de Trump já exploram o deslize.

“Isto é repugnante. Kamala Harris e seu chefe, Joe Biden, estão atacando metade do país. Não há desculpa para isso. Espero que os americanos rejeitem”, postou JD Vance, candidato a vice do republicano, no X.