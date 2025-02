BID e BNDES liberam R$ 1 bilhão para digitalização do setor público

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovaram uma nova linha de financiamento de R$ 1 bilhão para impulsionar a digitalização de sistemas em Estados e municípios brasileiros. A iniciativa, denominada Programa Federativo para Governo e Infraestrutura Digital (Prodigital), contará com US$ 150 milhões do BID e uma contrapartida de US$ 30 milhões do BNDES, com gestão a cargo do banco brasileiro.

A nova linha de crédito estará disponível para municípios com mais de 100 mil habitantes, permitindo investimentos entre US$ 2 milhões e US$ 40 milhões por projeto. Essa é a primeira vez que o banco concede financiamento à digitalização em âmbito municipal. Projetos-piloto foram conduzidos em Fortaleza (CE) e Juiz de Fora (MG) para estruturar o apoio a iniciativas municipais, que devem ser as primeiras a receber os recursos do programa.

Transformação digital será tema do CSC GovTech & CSC FutureTech 2025

Os investimentos poderão ser aplicados em diversas áreas, desde a digitalização de sistemas de atendimento público até a implementação de redes de wi-fi gratuitas em espaços públicos. As condições de empréstimo, como taxas e prazos, serão definidas pelo BNDES, enquanto o financiamento do BID terá um prazo de amortização de 24,5 anos e período de carência de seis anos.

O avanço da digitalização dos serviços públicos será um dos temas centrais do evento CSC GovTech & CSC FutureTech 2025, que acontecerá nos dias 23 e 24 de setembro no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento reunirá especialistas, gestores e representantes do setor, promovendo debates sobre a modernização do governo e a transformação digital de maneira ética e sustentável.

As trilhas temáticas do evento abordarão aspectos essenciais para um governo mais eficiente e transparente, centrado no cidadão. Em “Inovação & Transformação Digital”, serão discutidas estratégias para fomentar uma cultura inovadora no setor público e cases de sucesso na implementação de novas tecnologias. Já a trilha “Ética e Governança de Dados” tratará da gestão e segurança de dados, garantindo transparência e responsabilidade na administração digital.

A sustentabilidade também será um tema relevante, abordando o impacto ambiental da tecnologia e soluções para mitigar esses efeitos. A educação tecnológica será explorada para preparar gestores públicos e privados diante dos desafios do mundo digital. Outro ponto crucial será a segurança cibernética, com discussões sobre proteção dos sistemas governamentais e regulação eficiente.

O evento ainda trará discussões sobre colaboração e participação cidadã, explorando como o engajamento social pode impulsionar a inovação nos serviços públicos. Outra pauta importante será a regulação, com o objetivo de padronizar processos e tornar a aquisição de soluções tecnológicas mais eficiente. Por fim, a trilha de comunicação política discutirá os desafios do marketing governamental na era digital.

Com a crescente necessidade de tornar os serviços públicos mais ágeis, seguros e acessíveis, a digitalização se torna um caminho indispensável. O CSC GovTech & CSC FutureTech 2025 será um espaço essencial para debater soluções inovadoras e construir um futuro mais conectado e eficiente para a gestão pública brasileira.