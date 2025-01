BNDES aprova R$ 650 milhões para produção de medicamentos biotecnológicos

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou a aprovação de um financiamento no valor de R$ 650 milhões destinado à Bionovis, uma empresa que se prepara para instalar uma linha de produção inovadora em Valinhos, São Paulo. Este empreendimento visa o desenvolvimento e a fabricação de insumos e medicamentos biotecnológicos de alta complexidade, com foco em tratamentos para diversas formas de câncer, doenças raras e doenças autoimunes.

A iniciativa será viabilizada por meio dos programas Mais Inovação e Finem (Linha Incentivada A e Linha Padrão B). A Bionovis investirá na implementação de uma linha de produção que representa um marco pioneiro na fabricação de biofármacos no país, uma área ainda incipiente no Brasil.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou que a aprovação deste projeto não apenas fortalece a tecnologia brasileira, mas também diminui a vulnerabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS) ao possibilitar a produção local de medicamentos com elevado valor agregado para o tratamento de condições graves. “Esses medicamentos são essenciais, especialmente quando há poucos ou nenhum substituto disponível no mercado”, enfatizou Mercadante.

José Luís Gordon, diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, complementou que essa operação está em conformidade com a política industrial nacional. Ele acredita que essa ação é fundamental para estabelecer um complexo econômico e industrial da saúde que seja resiliente, reduzindo as fragilidades do SUS e ampliando o acesso à saúde para a população. Os medicamentos biológicos desenvolvidos neste contexto também fazem parte do Programa de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs) do Governo Federal.

Odnir Finotti, presidente da Bionovis, ressaltou a importância deste financiamento para o fortalecimento da estratégia da empresa. “Esse apoio do BNDES é crucial para aumentar nossa capacidade produtiva e garantir que os brasileiros tenham acesso a esses medicamentos biotecnológicos avançados”, afirmou Finotti.

Finotti também destacou o compromisso da Bionovis com o avanço da biotecnologia farmacêutica no Brasil e a formação de profissionais altamente qualificados na área. Ele reiterou que este setor é estratégico para a soberania nacional e elogiou as políticas do Complexo Econômico e Industrial da Saúde (CEIS), que incentivam os empresários brasileiros a investirem na autossuficiência na produção de insumos farmacêuticos ativos (IFA) e medicamentos biológicos complexos.

A Bionovis possui uma sólida experiência em conduzir PDPs relacionadas a medicamentos biotecnológicos, reafirmando seu compromisso com o fortalecimento do CEIS no Brasil.