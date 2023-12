Bicicleta: essa pequena grande aliada da educação

O Rodinha Zero é um projeto do Instituto Aromeiazero que visa promover a bicicleta na escola e seu entorno, envolvendo toda a comunidade escolar para aproveitar os benefícios da bicicleta na educação, no desenvolvimento infantil e na convivência dentro das instituições de ensino.

Com o apoio do Ministério do Esporte por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, Prefeitura de Guarulhos e patrocínio da EDP, NTS Brasil e Green4T, o projeto passou em novembro e dezembro por duas escolas. A primeira delas foi na Escola Patrícia Galvão e a outra na EPG Pimentas, ambas em Guarulhos. Ao todo ensinamos 183 crianças a pedalar sem as rodinhas de apoio e entregamos uma frota de 53 bicicletas e capacetes, e 2 bikes adaptadas para crianças com deficiência.

Para celebrar a formação de novos ciclistas, também realizamos ao final da jornada, em cada uma das escolas, um festival com muitas pedaladas e trocas. Foram dois dias de comemoração de mais uma etapa de aprendizagem concluída. Em ambas as escolas revisamos 42 bicicletas dos responsáveis pelos pequenos.

“Achei muito boa a atividade de bicicleta, meu filho ficou muito animado e está andando sem rodinhas. É muito bom implantar atividades diferentes na escola”, disse Amanda Lima, mãe do aluno Pedro Garcia de Lima.

Desde 2016, a iniciativa já ajudou mais de 4.200 crianças a pedalar sem rodinhas em projetos realizados em escolas municipais de São Paulo, SESCs, Ruas Abertas e parques, encorajando uma nova e consciente geração de ciclistas. Em 2019, recebeu menção honrosa no Prêmio Educação em Direitos Humanos e Cidadania promovido pela Secretaria de Educação do Município de São Paulo, com a ação na EMEI Ana Rosa. ​

O Rodinha Zero visa oferecer às crianças uma nova visão de mundo sobre o universo da prática esportiva educacional. Segundo Maria Fernanda, aluna do estágio ||, aprender a andar de bike foi legal. “Aprender foi ótimo, mas com minhas amigas foi muito mais divertido”.

“Considero de extrema importância o trabalho de encorajamento das crianças, a sensação de liberdade que a bicicleta proporciona ao corpo impacta diretamente na aprendizagem de diversas formas”, disse Conceição de Andrade, coordenadora pedagógica

Vale ressaltar que em 2024, o projeto via Lei de Incentivo ao Esporte vai passar em 2024 por mais duas cidades: Cachoeira de Macacu e Japeri, ambas no Rio de Janeiro. Para saber mais sobre o projeto: https://www.aromeiazero.org.br/rodinhazero.