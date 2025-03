Biblioteca Monteiro Lobato recebe oficinas gratuitas com tradução em LIBRAS

Até 02 de abril de 2025, estão abertas as inscrições para as oficinas gratuitas e com tradução em LIBRAS do projeto “Entre Técnicas”, que acontecerão na Biblioteca Monteiro Lobato, em São Bernardo do Campo, nos dias 09, 10, 11, 24 e 25 de abril de 2025, das 15h às 17h30. O objetivo é capacitar e inspirar mulheres e pessoas não binárias a ingressarem em ocupações técnicas na produção cultural.

Com foco em áreas como iluminação, sonorização, cenotécnica, audiovisual e produção executiva, o projeto visa ampliar as possibilidades de atuação e valorizar o papel de profissionais que, fora da norma de gênero tradicionalmente estabelecida, vêm conquistando espaços historicamente dominados por homens.

Durante as oficinas, as participantes terão a oportunidade de conhecer de forma prática e teórica o papel e as oportunidades de carreira em áreas essenciais para a criação e montagem de produtos culturais, como shows, espetáculos, filmes, eventos e produções audiovisuais.

No dia 09 de abril (quarta-feira), acontece a oficina “Introdução às Técnicas de Som” com May Manão, que é multi-instrumentista, cantora, compositora e produtora musical. A atividade abordará o trabalho do profissional técnico de áudio e sonorização nas produções culturais, apresentando as possibilidades de atuação nesse campo e seu impacto na construção de espetáculos e eventos.

Em 10 de abril (quinta-feira), acontece a oficina “Introdução à Iluminação Cênica” com Pâmola Cidrack, que é Iluminadora cênica com experiência em shows e espetáculos de artistas como Liniker, Luisa Maita e Larissa Luz. Com foco na criação, montagem e operação de iluminação para shows e espetáculos, a oficina irá explicar as atribuições da iluminadora e as técnicas envolvidas nesse processo criativo e técnico.

Em 11 de abril (sexta-feira), é a vez da oficina “Introdução à Cenotécnica” com Katiana Aleixo, que é cenotécnica e diretora técnica, com experiência em construção de cenários e serralheria artística. A oficina abordará a construção e montagem de cenários e elementos cênicos para diversas produções artísticas.

Em 24 de abril (quinta-feira), acontece a oficina “Introdução às Práticas Técnicas no Audiovisual” com a cineasta Eliete Ramos, abordando as etapas de produção e o papel dos técnicos na execução de filmagens.

E em 25 de abril (sexta-feira), a oficina “Introdução à Produção Executiva” será ministrada pela produtora cultural e diretora de produção na Margarida Agência de Cultura, Rita Masini. Na oficina, a produção executiva será tratada como uma função estratégica que envolve a organização e execução de ações culturais, fornecendo as orientações necessárias para a realização de projetos culturais.

Este projeto foi contemplado no Edital nº 011/2024 – Edital de Fomento a Culturas Identitárias com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – PNAB (Lei nº 14.399/2022).

Informações: www.instagram.com/entretecnicas

Ficha Técnica – Concepção e coordenação do projeto: Aline Filgueira. Produção executiva: Mariana Cordeiro. Identidade visual: Fauna Criativa. Assessoria de imprensa: Luciana Gandelini. Oficineiras: Eliete Ramos, Katiana Aleixo, May Manão, Pâmola Cidrack e Rita Masini.

Serviço: Oficinas do projeto “Entre Técnicas”

Quando: 09, 10, 11, 24 e 25 de abril de 2025 – Horário: 15h às 17h30

Onde: Biblioteca Monteiro Lobato – Rua Doutor Fláquer, 26 – Centro, São Bernardo do Campo – SP

Inscrição até 02 de abril via formulário online – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQO_zu_rLwre1Fnhqy0BQTndKDE8ddZ9Iz_wrd00krieW2DQ/viewform

Vagas: 30 vagas por oficina

Público-alvo: Mulheres, pessoas não binárias e comunidade LGBTQIAPN+, a partir de 18 anos

Gratis, com tradução em LIBRAS