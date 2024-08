Biblioteca Monteiro Lobato de São Bernardo recebe o espetáculo “Será que estamos?”

Nos dias 29 e 30 de agosto de 2024 (quinta e sexta-feira), às 18h30, com entrada gratuita, o Q? ( @q_interrogacao ) apresenta o espetáculo de dança “Será que estamos? Outra Versão” na Biblioteca Pública Municipal Monteiro Lobato, que fica na Rua Dr. Fláquer, 26, no centro de São Bernardo do Campo (SP).

“Será que estamos? Outra versão” explora nuances de um processo de identificação do sujeito ao se permitir ser o que ele pode ser em um mundo onde os corpos são governados por decisões arbitrárias às suas necessidades mais íntimas e profundas.

A versão de “Será que estamos” que o “Q?” preparou para a Biblioteca Pública Municipal Monteiro Lobato, contará com a dupla Renato Vasconcellos e Rodrig Raiz, e participação especial de Gabriel Mesquita. Os intérpretes apostam em uma “outra versão” da performance iniciada em 2019, em que a brincadeira feita pelas crianças utilizando uma toalha na cabeça para parecer cabelo comprido funciona como disparador dramatúrgico e coreográfico, tornando possível assumir e experimentar espaços identitários da “criança viada”.

As toalhas nas cabeças fazem surgir máscaras, personagens, entidades e quando elas cobrem o restante do corpo, elas completam a brincadeira fantasiosa da transformação. Na dança feita por Raiz e Vasconcellos, e agora com participação de Mesquita, a manipulação constante de seus corpos e das identidades que surgem na cena pretendem um diálogo constante e questionador com a cultura LGBT+

O disparador da performance acaba proporcionando um jogo de imagens que brincam com os estereótipos de feminilidade. Nesse sentido, na medida em que as artes cênicas se propõe cada vez mais ao universo de multilinguagens “Será que estamos? Outra versão” questiona o papel do sujeito gay na arte da dança e os estereótipos que o cercam. Portanto, a memória afetiva das brincadeiras de se vestir cooperam a favor de pautas estéticas e políticas que reclamam pelo devido espaço da diversidade.

Mesmo nessa “outra versão” o Q? segue pensando e criando sobre os processos de identificação social.

Sobre o Q?

O Q? é um ambiente de trabalho formado por Renato Vasconcellos e Rodrig Raiz, artistas ligados à cena performativa do corpo, principalmente a partir da dança, que se uniram com o interesse em comum de discutir sobre o espaço público e toda sua complexidade política.

As ações fazem parte do projeto contemplado pelo Edital 14/2023 Culturas Identitárias da Lei Paulo Gustavo,

Serviço: Espetáculo “Será que estamos? Outra Versão”

Com Renato Vasconcellos e Rodrig Raiz – artistas do “Q?” – Participação especial Gabriel Mesquita

Sinopse: A montagem reflete sobre quem somos de verdade, em um mundo governado por decisões que desrespeitam a diversidade de características humanas. Partindo do tema “memórias de uma criança viada”, o Q? elegeu alguns materiais cênicos e coreográficos para sua montagem, entre eles o caminhar em quatro apoios, o movimento em forma de espiral e as pausas, a partir dos deslocamentos da cabeça e da bacia, que junto com a toalha formam os elementos centrais dessa experiência artística.

Duração: 35 minutos

Classificação: Livre

Grátis

Quando: 29 e 30 de agosto de 2024 (quinta e sexta-feira) – Horário: 18h30

Onde: Biblioteca Pública Municipal Monteiro Lobato – R. Dr. Fláquer, 26 – Centro, São Bernardo do Campo – SP, 09710-180

Capacidade: 50 lugares

Não possui estacionamento

Acessibilidade: não tem