Bia Martins estreia na temporada 2025 no Campeonato Paulista de Automobilismo

A temporada 2025 de Bia Martins (Volda Peças / OMP Racing e Bell Helmets / Pilot Up / Empower Corretora / Stellare Pneus / GHC incorporações) começa neste fim de semana com um desafio especial. A piloto vai disputar a primeira etapa do Campeonato Paulista de Automobilismo na categoria Turismo 1.4, no Autódromo de Interlagos. A participação na prova será um importante treino para a Turismo Nacional, categoria na qual Bia disputará a temporada completa ao longo do ano.

Nesta etapa, Bia dividirá os compromissos com sua companheira de equipe, Maria Luiza Bedin. Conforme a programação, ambas terão sessões de treinos na sexta-feira – Bia assumirá o carro no primeiro treino e Maria Luiza no segundo. No sábado, Maria Luiza será responsável pela tomada de tempo e pela primeira corrida da etapa. No domingo, será a vez de Bia Martins acelerar na segunda e última corrida do fim de semana.

Bia Martins e Maria Luiza Bedin (KMCom/Thinkers Sports)

Mesmo fora do calendário oficial das pilotos, a prova servirá como um importante teste para a temporada. “Estou muito animada para esse primeiro desafio do ano. Correr em Interlagos é sempre especial, e essa oportunidade vai ser fundamental para ajustarmos tudo para a Turismo Nacional”, destacou Bia.

Com experiência no kart e agora focada no automobilismo, Bia Martins segue sua evolução nas pistas. “Meu objetivo é crescer a cada corrida e chegar ainda mais preparada para a estreia na Turismo Nacional em maio. Vou aproveitar essa etapa ao máximo para aprender e ganhar ritmo”, concluiu a piloto.

A etapa do Paulista de Automobilismo promete disputas acirradas, e Bia Martins entra na pista determinada a iniciar sua temporada com o pé direito.