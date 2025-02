Girl Power: Bia Martins e Maria Luiza Bedin formam dupla na Turismo Nacional

Se 2024 foi marcante para a história da Turismo Nacional, com grandes corridas, disputas espetaculares, chegadas cinematográficas e títulos definidos somente na última volta, 2025 promete ir além e ser ainda mais competitivo. A categoria, notabilizada por reunir alguns dos modelos de carros mais vendidos da indústria automotiva brasileira na atualidade, chega à sua nona temporada ainda mais reforçada e com muitas caras novas no grid. Uma das atrações ficará por conta da dupla feminina que vai estrear na TN: Bia Martins competirá ao lado de Maria Luiza Bedin pela equipe GS Sports, comandada pelo experiente piloto Gui Sirtoli.

Ao longo dos últimos anos, as categorias Vicar têm se destacado pela presença feminina cada vez mais forte e abrangente. Nas pistas, nomes como Bruna Tomaselli (Stock Car e Stock Light), Rafaela Ferreira e Cecília Rabelo (BRB Fórmula 4 Brasil), Kaká Magno (Stock Light), Bruna Dias e Thaline Chicoski (Turismo Nacional) mostraram muito talento, resiliência e competitividade. Nos boxes e nos bastidores, profissionais também têm emergido cada vez mais em postos de protagonismo.

Desde 2024, a Turismo Nacional representa o primeiro degrau na escala evolutiva promovida pela Vicar e que pode levar um piloto ao grid da Stock Car Pro Series, por meio da Stock Light. A partir deste ano, o campeão da TN na categoria A poderá escolher em subir para a divisão de acesso — que, por sua vez, premia o dono do título com o equivalente a R$ 2,5 milhões para ascender à Stock Car — ou então avançar para o grid do TCR South America Banco BRB, categoria internacional da maior promotora do automobilismo brasileiro.

Tal iniciativa vem atraindo cada vez mais pilotos jovens, que elevam muito o nível do grid. Neste primeiro estágio, Bia e Maria Luiza chegam à Turismo Nacional tendo como primeiro objetivo aprender muito sobre a categoria, a pilotagem do Chevrolet New Onix #55 e também se desenvolver diante da competição com nomes mais experientes para depois partir em busca de resultados e, desta forma, construir uma bem-sucedida temporada de estreia. A dupla está inscrita para competir na classe B, porta de entrada para a TN.

“Expectativa enorme” — As duas companheiras de equipe iniciaram a jornada nas pistas no kartismo. Paraibana de João Pessoa, Bia Martins tem 25 anos e estreou nos carros em 2023, fazendo as duas últimas temporadas na HB20 Racing Cup. Catarinense de Florianópolis e com 17 anos de idade, Maria Luiza Bedin faz sua transição do kartismo para o automobilismo depois de ter sido segunda colocada na seletiva FIA Girls On Track de Kart (Graduados) e top-3 do Campeonato Catarinense de Kart, em 2024.

“A expectativa para nossa estreia na Turismo Nacional é enorme. Será um salto muito grande na minha carreira, e poder competir em uma categoria como a TN é algo excepcional. Sabemos que temos muito a aprender, mas claro que o principal objetivo é e sempre será o de conquistar muitos pódios e vitórias”, disse a mais experiente da dupla.

“Acredito que seja um ano de muitas conquistas e aprendizado ao lado da Bia Martins. Será meu primeiro ano na Turismo Nacional e sei que tudo vai ser muito novo para mim, mas não faltará força de vontade para melhorar a cada dia. 2025 promete ser uma temporada de muita superação, mas também de grandes resultados para todas nós”, complementou Maria Luiza.

Piloto e gestor da GS Sports, Gui Sirtoli saudou a chegada da dupla e destacou a importância da Turismo Nacional para lapidação do talento das competidoras. “É motivo de orgulho e um privilégio termos na nossa equipe a Bia Martins e a Maria Luiza Bedin. Temos a missão de ajudar no desenvolvimento delas nas pistas, com um plano dedicado de treinamento para que elas consigam obter resultados relevantes na temporada. Vamos trabalhar muito em conjunto para conseguirmos um ano de muito sucesso”, destacou.

A abertura da temporada 2025 da Turismo Nacional será na casa da GS Sports. A primeira etapa do campeonato está marcada para o fim de semana de 23 de março no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no oeste do Paraná.

(Rafael Gagliano/Vicar)

Bia Martins

Idade: 25 anos (01/07/1999)

Naturalidade: João Pessoa (PB)

Status: estreante na Turismo Nacional

Número: #55

Trajetória: iniciou sua jornada nas pistas aos nove anos, correndo de kart. Desde 2023, competiu na HB20 Racing Cup, terminando as duas últimas temporadas entre os sete primeiros colocados

Categoria: B

Carro: Chevrolet New Onix

Equipe: GS Sports

Sede: Cascavel (PR)

Chefe: Gui Sirtoli

Maria Luiza Bedin

Idade: 17 anos (01/04/2007)

Naturalidade: Florianópolis (SC)

Status: estreante na Turismo Nacional

Número: #55

Trajetória: começou no kartismo na pré-adolescência e obteve destaque em competições regionais. Terminou na segunda colocação na seletiva FIA Girls On Track de Kart, além de ter sido top-3 do Campeonato Catarinense de Kart em 2024

Categoria: B

Carro: Chevrolet New Onix

Equipe: GS Sports

Sede: Cascavel (PR)

Chefe: Gui Sirtoli

Turismo Nacional, temporada 2025*

1ª etapa: 23 de março, Cascavel (PR)

2ª etapa: 4 de maio, Interlagos (SP)

3ª etapa: 8 de junho, Velopark (RS)

4ª etapa: 20 de julho, Velocitta (SP)

5ª etapa: 7 de setembro, Cascavel (PR) – ou alternativa**

6ª etapa: 26 de outubro, Rio Grande do Sul – ou alternativa**

7ª etapa: 16 de novembro, Goiânia (GO)

8ª etapa: 14 de dezembro, Interlagos (SP)

*sujeito a alterações