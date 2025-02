Bia Haddad perde para polonesa na estreia do WTA 1000 de Doha

Neste domingo (9), a tenista brasileira Bia Haddad, atualmente classificada como a 16ª no ranking mundial, fez sua reestreia nas competições após um período de aproximadamente 20 dias afastada devido a uma lesão no ombro. A jogadora participou do WTA 1000 de Doha, no Catar, onde enfrentou a polonesa Magdalena Fręch, que ocupa a 28ª posição na lista da WTA. O confronto se estendeu por 2h39min e resultou em uma derrota para Bia, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/2.

O retorno de Bia às quadras ocorreu após um hiato desde 19 de janeiro, quando ela foi eliminada na terceira rodada de duplas do Australian Open. Embora tivesse planos de competir no WTA 500 de Abu Dhabi nas primeiras semanas de fevereiro, a atleta optou por não participar do torneio para se recuperar adequadamente da inflamação em seu ombro.

O duelo em Doha representou o quinto encontro entre as duas tenistas no circuito profissional. Nos quatro embates anteriores, Bia havia se saído vitoriosa, mas sofreu uma derrota contra Fręch no final do ano passado.

Além de sua participação em simples, Bia ainda tem presença confirmada na competição de duplas, onde jogará ao lado da alemã Laura Siegmund. As duas farão sua estreia nesta segunda-feira (10), embora o horário do jogo ainda não tenha sido definido. Elas enfrentarão as russas Ekaterina Alexandrova e Liudmila Samsonova.

Análise da partida

Analisando o jogo contra Fręch, Bia teve um início promissor ao quebrar o serviço da adversária e abrir 3 a 0 no primeiro set. No entanto, a polonesa respondeu com duas quebras consecutivas e assumiu o controle da partida, encerrando o set em 6 a 4.

No segundo set, Bia repetiu a estratégia inicial e novamente quebrou o saque da rival, iniciando com uma vantagem de 3 a 0. Apesar das tentativas de recuperação por parte de Fręch, o set foi marcado por quebras alternadas e Bia conseguiu levar a melhor, vencendo por 6/3 e forçando um terceiro set.

Na fase decisiva, contudo, Fręch manteve sua concentração e quebrou o serviço de Bia logo no início. Com uma vantagem de 3 a 0 estabelecida rapidamente, a polonesa controlou a partida até o fim e fechou com um placar de 6/2 no set decisivo.

Um episódio inusitado ocorreu durante o terceiro set: o alarme do celular de Bia soou inesperadamente. Para resolver a situação, a atleta dirigiu-se à sua bolsa para colocar o aparelho em modo silencioso.