Bia Haddad Maia desiste do WTA de Abu Dhabi por lesão

A tenista Bia Haddad Maia, atual 16ª colocada no ranking mundial e principal representante do Brasil no tênis feminino, anunciou que não participará do WTA 500 de Abu Dhabi, previsto para iniciar na próxima segunda-feira. A decisão vem após a confirmação de uma leve inflamação no ombro esquerdo da atleta, conforme informações obtidas pelo Tênis News através de sua assessoria.

A prioridade de Bia é garantir uma recuperação total antes de retomar suas atividades competitivas, visando um desempenho ideal nas próximas competições programadas. O retorno da brasileira ao circuito está agendado para o WTA 1000 de Doha, no Qatar, e para o WTA 1000 de Dubai, que ocorrerão nas semanas dos dias 10 e 17 de fevereiro, respectivamente.

Histórico positivo em Abu Dhabi

No ano passado, Bia teve um desempenho notável em Abu Dhabi, alcançando as semifinais após uma vitória impressionante sobre a tunisiana Ons Jabeur, que à época figurava entre as dez melhores jogadoras do mundo. No entanto, sua jornada na competição foi interrompida em um jogo apertado contra a russa Daria Kasatkina.

Recuperação visando a temporada

Recentemente, Bia Haddad Maia avançou até a terceira rodada do Australian Open, realizado em Melbourne, evidenciando seu potencial e forma competitiva. Com sua decisão cautelosa em relação à saúde física, espera-se que ela retorne mais forte às quadras internacionais.