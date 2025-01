Bia Haddad avança às oitavas nas duplas do Australian Open

A tenista brasileira Bia Haddad, em parceria com a alemã Laura Siegemund, avançou para as oitavas de final na chave de duplas do Australian Open após uma vitória convincente neste sábado. A dupla superou as adversárias Anhelina Kalinina, da Ucrânia, e Lucia Bronzetti, da Itália, com um placar de 2 sets a 0, encerrando o jogo com parciais de 6/0 e 7/6(5).

Com essa vitória, Bia e Siegemund garantiram um lugar na próxima fase do torneio, onde enfrentarão as cabeças de chave número dois: a canadense Gabriela Dabrowski e a neozelandesa Erin Routliffe. Essa partida promete ser um desafio considerável para a dupla, que até agora não encontrou grandes dificuldades nas rodadas anteriores.

Vale ressaltar que Bia Haddad não teve a mesma sorte na chave de simples, onde foi eliminada pela russa Veronika Kudermetova em uma partida anterior.

No desenrolar do jogo deste sábado, Bia e Laura mostraram um início promissor, confirmando rapidamente o primeiro serviço e quebrando o saque das adversárias logo em seguida. Embora Kalinina e Bronzetti tenham tentado reagir no último game do primeiro set, a dupla da brasileira se manteve firme e conquistou uma vitória expressiva por 6/0.

O segundo set apresentou mais desafios, com Siegemund iniciando o serviço e garantindo pontos importantes, inclusive um ace notável. No entanto, Lucia Bronzetti demonstrou determinação ao confirmar seu serviço subsequente. A partir desse momento, a dupla ucraniana-italiana elevou seu desempenho, equilibrando o jogo e levando o set ao tie-break. Entretanto, Bia e Laura se mostraram superiores e selaram a vitória com um resultado final de 7 a 5.