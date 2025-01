Bia Haddad Maia é Eliminada nas Oitavas de Final do Australian Open

A tenista brasileira Bia Haddad Maia não conseguiu avançar para as quartas de final do Australian Open, após ser derrotada pela russa Veronika Kudermetova em uma partida intensa realizada neste sábado (18) em Melbourne. O confronto, que se estendeu por quase duas horas, terminou com parciais de 6/4 e 6/2 a favor da atleta russa.

No início da partida, Bia demonstrou um bom desempenho, conseguindo aproveitar os erros cometidos pela adversária e estabelecendo uma vantagem inicial. Contudo, Kudermetova rapidamente ajustou sua estratégia, adotando um estilo de jogo mais agressivo que lhe permitiu reverter a situação e dominar o placar.

Atualmente, Bia Haddad Maia ocupa a posição número 1 do Brasil e está classificada como a 17ª tenista no ranking mundial. Em contraste, sua oponente russa encontra-se na 75ª colocação. O duelo entre as jogadoras foi marcado por trocas de quebras de saque, além de uma quantidade significativa de erros não forçados: 31 para Kudermetova e 20 para a brasileira.

O segundo set se mostrou mais equilibrado, porém a tenista russa manteve-se firme e cometeu menos falhas, pressionando Bia durante toda a partida. Com essa eliminação, a brasileira iguala seu desempenho no Australian Open de 2024, onde também foi eliminada na terceira fase.

Na primeira rodada do torneio, Bia conseguiu uma virada emocionante contra a argentina Julia Riera, classificada como a 146ª no ranking mundial. No entanto, ela reconheceu um desempenho abaixo do esperado nessa partida inicial. Na segunda rodada, realizada na quinta-feira (16), Bia apresentou uma performance muito mais consistente ao enfrentar a russa Erika Andreeva, que ocupa a 86ª posição. A vitória sobre Andreeva havia dado esperanças para uma campanha promissora, mas o jogo contra Kudermetova selou seu destino no torneio.