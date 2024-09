BHS revoluciona a contratação de profissionais de TI com soluções de outsourcing

A busca por profissionais qualificados no mercado de tecnologia, que cresce a passos largos, se tornou um desafio constante para as empresas.No cenário corporativo atual, o outsourcing, ou terceirização, se tornou uma prática comum, especialmente no campo da TI. Empresas de diversos setores estão optando por contratar serviços externos para desenvolver os softwares necessários à sua operação, em vez de manter uma equipe interna dedicada a essa tarefa. Essa abordagem visa aumentar a eficiência e aproveitar a especialização de provedores externos.

A terceirização de serviços de TI, incluindo o desenvolvimento de software, oferece várias vantagens. Entre os principais motivos para a preferência pelo outsourcing estão a redução de custos operacionais e administrativos, e a eliminação da necessidade de recrutar e treinar especialistas internamente.Segundo a pesquisa da Transparency Market Research, o mercado de outsourcing irá crescer cerca de 14% até 2024, recebendo investimentos de US$ 95 bilhões, impulsionado pela necessidade de profissionais com amplo conhecimento em computação em nuvem e IA.

Para superar os desafios, é crucial que as empresas realizem uma seleção cuidadosa dos parceiros de outsourcing, estabeleçam contratos claros e eficientes, e implementem práticas de gerenciamento robustas. Essas medidas ajudam a garantir uma colaboração bem-sucedida e a maximizar os benefícios do outsourcing. Diante dessa realidade, a BHS, empresa referência no setor, apresenta suas soluções de outsourcing de TI como uma resposta eficaz para as dificuldades de recrutamento e alocação de talentos.

Planejamento e estratégia sob medida

A BHS inicia seu processo com uma fase de planejamento detalhada. A empresa realiza uma análise minuciosa das necessidades e projetos do cliente, compreendendo o perfil técnico e cultural necessário, além do contexto atual da organização. Essa abordagem personalizada permite que a BHS sugira as melhores estratégias para atender às demandas específicas de cada cliente.

“Com sua abordagem inovadora e eficaz, a BHS se destaca como uma parceira estratégica para empresas que enfrentam dificuldades na contratação de profissionais de TI. Nossas soluções de outsourcing oferecem não apenas agilidade e qualidade na seleção e contratação, mas também um suporte contínuo e um compromisso com a melhoria constante, garantindo que as empresas possam focar no seu core business enquanto a BHS cuida do talento necessário para impulsionar seus projetos”, afirma Deise Souza, head da área de outsourcing na BHS.

Hunting: encontrando os melhores talentos

A etapa de hunting é um dos diferenciais da BHS. A empresa se dedica a encontrar e selecionar os melhores profissionais de TI do mercado. Com um rigoroso processo de entrevistas técnicas, a BHS garante que os candidatos selecionados não apenas possuam as habilidades necessárias, mas também se alinhem com a cultura da empresa contratante.

Após a seleção, a BHS apresenta os candidatos pré-selecionados para a aprovação do cliente. A empresa se encarrega de todo o processo de contratação, desde a formalização até a integração dos novos colaboradores. Os profissionais contratados passam por um processo completo de onboarding, onde são apresentados aos desafios que enfrentarão, garantindo uma transição suave e produtiva.

O serviço não se limita à contratação. A empresa mantém um acompanhamento contínuo, colhendo feedbacks tanto dos profissionais quanto das empresas contratantes para assegurar a qualidade dos serviços prestados. Além disso, oferece treinamentos, cursos e certificações regulares, promovendo o desenvolvimento constante das equipes alocadas.