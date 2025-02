Beyoncé anuncia turnê com álbum “Cowboy Carter”; fãs pedem show no Brasil

Na madrugada deste domingo (2), a renomada cantora Beyoncé fez uma revelação emocionante nas redes sociais ao compartilhar um vídeo que marca o anúncio de sua nova turnê, baseada em seu álbum mais recente, intitulado “Cowboy Carter“. A gravação apresenta uma simples, mas impactante, iluminação em neon que exibe o nome do álbum juntamente com a palavra “tour“, criando uma expectativa imediata entre os fãs.

Imediatamente após a publicação, os seguidores brasileiros se mobilizaram nas redes sociais, expressando seu desejo para que a artista inclua o Brasil em sua rota de apresentações. A ansiedade é palpável, especialmente após Beyoncé ter deixado o país de fora de sua última turnê mundial. Vale lembrar que, em 2023, a cantora surpreendeu seus fãs ao fazer uma visita inesperada a Salvador durante a estreia do documentário “Renaissance: A Film by Beyoncé“, evento que reacendeu as esperanças de um show no Brasil.

O álbum “Cowboy Carter” representa uma nova fase na carreira da artista, sendo sua primeira exploração no gênero country. Lançado no ano anterior, o trabalho recebeu críticas altamente positivas e, neste domingo, Beyoncé concorre ao Grammy de Álbum do Ano com essa obra, além de estar na disputa pela estatueta principal do prêmio — uma conquista que ainda lhe escapa.