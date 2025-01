Beyoncé Adia Anúncio em Respeito às Vítimas de Incêndios em Los Angeles

A renomada cantora Beyoncé decidiu postergar um importante anúncio que estava programado para ser feito em suas redes sociais nesta terça-feira. A decisão foi tomada em decorrência da série de incêndios devastadores que têm atingido a região de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Em uma declaração divulgada em seu perfil no X, a artista expressou sua preocupação com as consequências trágicas dos incêndios: “O anúncio previsto para 14 de janeiro será adiado por causa da devastação causada pelos incêndios ao redor de Los Angeles. Continuo orando por cura e reconstrução para as famílias que estão sofrendo com o trauma e a perda”. Ela também aproveitou a oportunidade para incentivar seus seguidores a acompanharem sua instituição de caridade, BeyGood, que já contribuiu com US$ 2,5 milhões para ajudar as vítimas da tragédia.

No Natal do ano anterior, Beyoncé havia compartilhado uma imagem da capa de seu último álbum, intitulado “Cowboy Carter”, sem oferecer detalhes sobre o motivo da postagem. Isso gerou especulações entre seus fãs, muitos dos quais acreditam que o anúncio adiado possa estar relacionado a uma futura turnê promocional do disco ou até mesmo ao lançamento de um novo projeto musical. Até o momento, não há informações sobre uma nova data para o aguardado anúncio.