Beyoncé e Mariah Carey fazem shows de Natal na Netflix

Nesta quarta-feira (25), Beyoncé fará uma apresentação ao vivo na Netflix durante o intervalo do jogo entre Baltimore Ravens e Houston Texans, transmitido pela plataforma de streaming. A performance, prevista para acontecer às 20h, promete ser um dos momentos mais aguardados do dia, reunindo fãs da cantora e do futebol americano.

A transmissão da NFL trará dois jogos especiais para os assinantes da Netflix. O primeiro, entre Kansas City Chiefs e Pittsburgh Steelers, contará com uma apresentação pré-gravada de Mariah Carey, que será exibida antes do início da partida, prevista para às 15h.

Beyoncé, que celebrará a noite de Natal com seus fãs, promete emocionar o público com sua performance ao vivo, enquanto Mariah Carey trará sua marca registrada de Natal, fazendo com que a noite seja ainda mais especial para os amantes da música e do esporte.

As apresentações acontecem em meio à crescente tradição de shows musicais transmitidos por plataformas de streaming, trazendo ainda mais emoção para o Natal deste ano.