Beto Vidoski celebra o Dia do Esportista e destaca a importância do esporte em São Caetano

No dia 19 de fevereiro, data em que se comemora o Dia do Esportista, o vereador Beto Vidoski (PRD) celebra a importância do esporte em São Caetano do Sul e reforça o papel fundamental desempenhado nas áreas sociais, promovendo saúde, bem-estar e integração comunitária.

Beto Vidoski destaca a tradição esportiva de São Caetano do Sul como um berço de grandes atletas que levam o nome da cidade ao topo do pódio em diversas modalidades. “São Caetano tem uma história rica no esporte, formando campeões que orgulham não apenas a nossa cidade, mas todo o país. É essencial que continuemos a investir em políticas públicas que incentivem a prática esportiva e mantenham viva essa tradição”, afirma.

O parlamentar também enfatiza a necessidade de criar e manter espaços públicos adequados para a prática de esportes, garantindo que a população tenha acesso a locais seguros e de qualidade. “O esporte é uma ferramenta poderosa de transformação social. Precisamos garantir que todos, independentemente da idade ou condição social, tenham a oportunidade de praticar atividades físicas e usufruir dos benefícios que o esporte proporciona”, ressalta.

Beto Vidoski reforça seu compromisso em trabalhar por mais investimentos em políticas públicas voltadas ao esporte, visando não apenas a formação de novos atletas, mas também a melhoria da qualidade de vida da população. “Que neste Dia do Esportista possamos refletir sobre a importância do esporte e seguir firmes no propósito de torná-lo cada vez mais acessível a todos”, conclui.