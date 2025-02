Bernardo Tambasco estreia na OKN Júnior na abertura do Paulista Light, em Interlagos

A mais importante competição regional do kart nacional dará a largada para a temporada 2025 no próximo fim de semana, no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos. Entre os destaques da competição, Bernardo Tambasco (Lider Drive / Grupo Lider / Mira Incorporações / GRacing / Equipes: Car Racing-SP e JNA-MG) vai representar o estado de Minas Gerais na OKN Júnior, categoria que estreia com os motores Iame OKNJ FIA, substituindo a Júnior Menor e a Júnior, extintas pela Comissão Nacional de Kart (CNK).

Com uma trajetória de destaque no automobilismo mineiro, Bernardo acumula importantes conquistas em sua carreira. Ainda na categoria Cadete, faturou a Taça Minas, e no ano passado, foi campeão mineiro na Sprinter, consolidando-se como uma das grandes promessas do kartismo.

Depois de disputar sete etapas do paulista em 2024, Tambasco está empolgado com este novo desafio e projeta uma temporada de muitos desafios. “Estou muito animado para começar essa nova fase na minha carreira, com OKN Júnior. Com certeza vai ser um grid ‘gigante’, como os pilotos que seriam Júnior Menor e Júnior, no ano passado. Mas o Paulista Light é uma competição sempre muito forte, com pilotos de alto nível. A gente fez uma boa pré-temporada em Vespasiano e agora é colocar tudo em prática para ter um bom começo de campeonato”, destacou o piloto mineiro.

Bernardo Tambasco vai para a pista até esta quinta-feira (6), com os treinos livres não cronometrados para todas as categorias. A programação da primeira etapa da Copa São Paulo Light 2025 prossegue na sexta-feira (7),quando acontecem os treinos livres oficiais e, também, a tomada de tempo, que definirá o grid de largada.

No sábado (8), a emoção toma conta da pista com a disputa das duas corridas da etapa de abertura e a soma dessas duas provas vai definir os campeões do fim de semana. A expectativa é de disputas acirradas, com Bernardo buscando começar o ano com um bom resultado na nova categoria.

Os fãs e apaixonados pelo kart podem acompanhar as provas e torcer por Bernardo Tambasco através da transmissão ao vivo no canal da FAtv Live, no YouTube.