Bernardinho assume responsabilidade após vôlei masculino cair nas quartas

Bernardinho, técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, assumiu a responsabilidade após a eliminação nas quartas de final das Olimpíadas 2024.

“É responsabilidade toda minha. Toda minha por não ter dado aos rapazes a condição de aproveitar a oportunidade. Talvez, não conhecesse totalmente o grupo, não soubesse como extrair o melhor”, declarou Bernardinho.

O Brasil foi eliminado após derrota por 3 a 1 para os Estados Unidos. É a primeira vez que o time nacional é eliminado antes da semifinais desde Sydney-2000.

Bernardinho retornou ao comando técnico da seleção em dezembro. Ele assumiu vaga deixada por Renan Dal Zotto, que pediu demissão logo após o pré-olímpico.

“Hoje o Darlan não estava tão bem. O Alan entrou melhor. Então, como é que eu consigo colocar o Darlan com mais consistência? Só existe uma forma: é jogando mais, é vivendo essa situação mais vezes”, disse.

O treinador citou que precisa aprender a lidar com a nova geração. Além disso, avaliou que há a necessidade de o time ter “maior vivência” em grandes competições.

“Tivemos nossas chances. O equilíbrio é real. A consistência que nos falta só existe uma forma de conseguir: estando na arena neste nível de jogo, nas competições internacionais, desfrutando contra as principais equipes do mundo. E esse time precisa disso, precisa rodar, viver isso mais vezes. E eu preciso aprender a lidar com a nova geração, eu tenho de ser melhor para eles. Tenho de ser mais eficiente, ponto.”

É a primeira vez que o treinador fica fora de um pódio olímpico. Ele conquistou medalhas em Atlanta-1996 e Sydney-2000 com a seleção feminina, e em Atenas-2004, Pequim-2008, Londres-2012 e Rio-2016 com a masculina. Não esteve em Tóquio.

“Eu fico muito triste pelos veteranos, que eu sei o quantos eles se doaram para estar aqui. O quanto eles se dedicaram, um se machucou, voltou, deu um gás. Lucão também tentando da melhor maneira possível, quebrou a mão na temporada no Brasil. Eles se dedicaram para dar esse ‘quê’ de experiência e confiança”.