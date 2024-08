Brasil cai diante dos EUA e é eliminado no vôlei masculino em Paris

O Brasil está eliminado do torneio de vôlei masculino dos Jogos Olímpicos de Paris. Comandada de novo por Bernardinho, técnico de quatro finais olímpicas, um grupo envelhecido passou raspando pela primeira fase e caiu diante dos Estados Unidos.

Contratado neste ano para tentar colocar a seleção de volta no caminho de grandes conquistas, como foi em sua passagem, Bernardinho deve se despedir nesta terça do cargo. Coordenador das seleções, adulta e de base, ele topou o desafio de assumir provisoriamente a equipe após Renan Dal Zotto pedir demissão.

Mas o time nunca chegou perto daquele que acostumou mal o torcedor brasileiro. Caiu nas quartas de final da Liga das Nações, pior resultado internacional do Brasil em muitas décadas, e agora é eliminado também nas quartas em Paris. É a primeira vez desde Sydney-2000 que o Brasil cai antes das quartas de final.

No caminho, ganhou ouro em Atenas, prata em Atenas e Pequim e o ouro novamente no Rio. Em Tóquio, mesmo com um desempenho considerado abaixo, chegou até a semifinal e perdeu o bronze para a Argentina.

O JOGO

O primeiro set foi dominado pelo Brasil, na maior parte do tempo, mas os EUA chegam no placar em 16 a 16. A contagem seguiu parelha até o final, quando dois erros de Leal em contra-ataques foram decisivos. Depois, o cubano naturalizado ainda tirou o braço em um saque dos EUA, pensando que a bola iria para fora, e ela foi dentro. Set norte-americano.

O segundo set teve caminho e desfecho opostos. EUA na frente a maior parte do tempo, e uma virada brasileira, que fechou o set em dois erros dos norte-americanos.

A coisa desandou no terceiro set. Em nenhum momento o Brasil conseguiu ameçar os norte-americanos, repetindo erros que vinham desde a Liga das Nações. No último set, mais do mesmo, e a eliminação.